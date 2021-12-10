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10.12.2021 14:13
Рубрика: Общество

На EdCrunch обсудили, чему, где и как учиться в ближайшие 10 лет

Текст: Мария Набиркина

Завершилась международная образовательная конференция EdCrunch Glocal.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Как школа из уральского поселка стала одной из самых цифровых в стране

Более 400 спикеров из 25 стран поделились передовым опытом в области педагогики, обсудили вопросы будущего сферы образования и влияния новых технологий, достижений науки в области обучения.

Эксперты поделились прогнозами на ближайшее будущее сферы образования. По мнению идейного лидера EdTech, основателя и президента Научно-исследовательского центра по образованию и технологиям MindCET Ави Варшавски, главным технологическим трендом, который изменит все, что мы знали о системе образования, станет искусственный интеллект.

- Еще один фактор, который повлияет на будущее образования - это soft skills, которые формально не связаны с технологиями, но задают вектор их развития, - отметил спикер. - И, конечно, нельзя не отметить стремительное развитие технологий, связанных с использованием голоса. Уверен, что "голосовая" экосистема сильно изменит привычные процессы в ближайшее время.

Гендиректор "Нетологии" Марианна Снигирева считает, что три главных тренда на ближайшие годы - персонализация, развитие технологий VR и AR и снижение цифрового неравенства.

- Самое важное - то, что все больше людей начинают использовать технологии в обычной жизни, доверять онлайн-образованию. И очень здорово, что постоянно появляются программы, которые дают людям разного возраста шанс изменить профессию и начать новую жизнь, - поделилась Марианна Снигирева.

В этом году конференция EdCrunch охватила все уровни образования - дошкольный, школьный, высший, корпоративный, - а также направление для EdTech-стартапов.

В блоке дошкольного образования говорили о воспитании детей в эпоху гаджетов, о передовых методиках раннего развития, о том, как учить, играя.

Фото: iStock
К обучению школьников в современных условиях нужен новый подход

На сессиях, посвященных школе, обсудили тему сложных взаимоотношений школьников и учителей, детей и взрослых, образовательное проектирование, офлайн- и онлайн-образование.

- В образовательной среде доля консерватизма должна присутствовать. Но не стоит забывать, что образование - это отражение жизни, - отметил директор Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минпросвещения Сергей Шатунов. - Если мир шагнул в цифровую среду, то школа не может оставаться в стороне. Тем не менее цифровизация - всего лишь инструмент. Цифра не заменит живого общения учителя и школьника, но должна стать инструментом, который позволит им быть современными людьми.

Фото: iStock
Семь школьников из десяти сталкивались с травлей в интернете

На панельной дискуссии "Школа будущего VS школа в будущем: чему и как обучать школьников в век прорывных технологий" директор Областной гимназии им. Примакова, победитель конкурса "Директор школа 2021" Майя Майсурадзе рассказала, что современная школа должна воспитывать человека-лидера, который осознает многосторонность, мультикультурность мира и умеет взаимодействовать в нем, имеет ценность языкового образования. "Будущее требует новых школ, где дети учатся сами, без давления системы. Школа должна лишь поддерживать, помогать ученику увидеть свои сильные и слабые стороны, осознать свой потенциал, создавать среду для его реализации", - подчеркнула директор.

Общество Образование

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