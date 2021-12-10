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10.12.2021 18:54
Рубрика: Экономика

Пользователи жалуются на сбои мобильного приложения "Тинькофф"

Текст: Евгения Думанская

В работе мобильного приложения "Тинькофф" уже около двух часов наблюдаются сбои, следует из данных сервиса Downdetector.

Фото: istock
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Первые сообщения стали поступать еще днем, к 17 часам их количество достигло 5,4 тысяч и начало снижаться. В 18:30 отчеты о неполадках продолжают фиксироваться. Большинство пользователей, порядка 48%, жалуются на сбои в работе мобильного банкинга, у примерно 40% проблемы со входом приложение, еще 15% испытывают сложности с онлайн-банкингом.

При входе в приложение пользователей предупреждают о возможных проблемах. В пресс-службе "Тинькофф" подтвердили, что имеются неполадки.

"Есть временные затруднения у небольшой части пользователей со входом в личный кабинет, работаем над их скорейшим устранением", - ответили в банке на вопрос РИА Новости.

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