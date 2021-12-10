Постановление правительства Приморского края от 8 декабря 2021 года № 776-пп "О внесении изменений в постановление Правительства Приморского края от 31 августа 2021 года № 578-пп "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Приморского края на 2022 год"

На основании Устава Приморского края, в соответствии с Законом Приморского края от 17 ноября 1999 года № 72-КЗ "О прожиточном минимуме в Приморском крае" Правительство Приморского края постановляет:

1. Внести в пункт 1 постановления Правительства Приморского края от 31 августа 2021 года № 578-пп "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Приморского края на 2022 год", изменения, изложив его в следующей редакции:

"1. Установить величину прожиточного минимума в Приморском крае на 2022 год:

на душу населения - 15 058 рублей;

для трудоспособного населения - 16 413 рублей;

для пенсионеров - 12 950 рублей;

для детей - 16 025 рублей.".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.

3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Первый вице-губернатор Приморского края -председатель Правительства В.Г.Щербина







