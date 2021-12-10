Пятница станет самым ясным и холодным днем в Москве на этой неделе

Температура воздуха в пятницу в столичном регионе может опуститься до -16 градусов. Об этом сообщают столичные метеорологи.

По данным Метеобюро Москвы и области, столицу в пятницу ожидает ясная, солнечная погода. Днем термометры покажут температуру до -11...-13, ближе к вечеру похолодает до -14...-16 градусов.

"Усиливать ощущение мороза будет северный ветер с порывами до 10 м/с. Атмосферное давление будет расти, а содержание кислорода ожидается выше нормы, - об этом рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова. - Уже в субботу в регионе станет немного теплее, а к воскресенью придут морозы не ниже -5".