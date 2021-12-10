Под Тулой нашли тело пропавшего подполковника Росгвардии

В заброшенном доме тульского села Анишино правоохранители обнаружили израненное тело оперуполномоченного по особо важным делам Росгвардии, пропавшего без вести три недели назад. Последний раз офицера видели живым 20 ноября.

- В ходе поисковых мероприятий в селе Анишино было найдено тело подполковника Росгвардии с осколочными ранениями - предположительно, от взрыва гранаты, - рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах. Элементы боеприпаса - чеку, рычаг взрывателя и поражающие элементы - также нашли на месте происшествия.

Росгвардия подтвердила гибель своего сотрудника. В ведомстве сообщили, что она не связана с работой и носит бытовой характер. Возбуждено уголовное дело.