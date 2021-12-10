В Ярославле мужчина во дворе дома жестоко избил подростка

В Ярославле следственные органы выясняют обстоятельства избиения 14-летнего подростка 54-летним мужчиной.

По данным следственного управления СК РФ по Ярославской области, инцидент произошел 4 декабря у дома на улице Рыбинской в Ярославле. После избиения взрослым человеком мальчик был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибами мягких тканей лица и брюшной полости.

- По данному факту следственный отдел по Кировскому району города Ярославль организовал доследственную проверку, - сообщили в СУСК.

Степень тяжести вреда здоровью, причиненного подростку, оценит судебно-медицинская экспертиза.

Ход доследственной проверки находится на контроле председателя СК России Александра Бастрыкина.