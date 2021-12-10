В Калуге пьяный мужчина открыл стрельбу с балкона

В Калуге задержан мужчина, открывший стрельбу из ружья. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Как рассказали в полиции, сначала мужчина стрелял у себя в квартире. Соседи позвонили в дежурную часть УМВД и пожаловались на звуки, похожие на выстрелы. На место сразу же выехал наряд ППС. К тому времени стрелок уже успел выйти с оружием на улицу, где и был задержан полицейскими. При задержании у него был изъят "предмет, схожий по внешним признакам с гладкоствольным огнестрельным ружьем". Мужчина оказался в состоянии алкогольного опьянения.

Предположительно, 50-летний калужанин, будучи пьяным, по каким-то причинам начал стрелять из ружья дома. Затем вышел на балкон и несколько раз выстрелил в соседний дом. На этом не успокоился и, взяв ружье, отправился на улицу, где и был задержан. К счастью, пострадавших нет.

Полицией возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия". Наказание по этой статье, если вина будет доказана в суде, до семи лет лишения свободы.