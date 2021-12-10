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10.12.2021 16:04
Рубрика: Происшествия

СК прокомментировал приговор по уголовному делу о похищении и убийстве

Текст: Наталья Козлова

Почти два десятилетия проведут в колонии строгого режима убийцы и похитители людей. Из-за сложности и дерзости преступления, следствие вело Главное следственное управление СК. Все доказательства, которые собрали следователи, признал суд и вынес приговор двум жителям Ингушетии - Абабукару Точиеву и Зяудину Картоеву. Их признали виновными в похищении трех человек на территории Забайкальского края, а также убийстве одного из них в Якутии.

Житель Архангельска получил срок за покушение на убийство пяти человек

Вот что рассказали в ведомстве. В сентябре 2020 года эти двое наняли двоих жителей Хакасии водителями для транспортировки из Магаданской области в Читу незаконно добытого золота. Оно было спрятано в тайниках грузового автомобиля. По прибытии автомобиля в Читу в одном из тайников обнаружилась недостача драгоценного металла. Тогда преступная группа из семи человек похитила нанятых водителей. Водителей пытали несколько дней. Когда Точиев и Картоев узнали от похищенных водителей, что к краже может быть причастен один из знакомых водителей, они похитили и этого человека

Всех троих увезли в Якутию, где одного из них, которого сочли причастным к исчезновению золота, убили.

По приговору суда Точиев проведет в колонии строгого режима 19 лет, Картоев - 11 лет.

Еще пятеро участников этого преступления сбежали. Все они объявлены в розыск и суд заочно их арестовал.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия

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