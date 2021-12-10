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10.12.2021 10:16

Таможня выпустила итоговую декларацию на оборудование для Третьей очереди "Восточного Порта"

Текст: Вадим Иванский
Находкинская таможня выпустила итоговую декларацию на оборудование для специализированного угольного комплекса АО "Восточный Порт". Всего с 2015 года для строительства суперсовременного терминала находкинские таможенники оформили оборудования на 5,1 миллиарда рублей.
Фото: Пресс-служба АО "Восточный Порт" Фото: Пресс-служба АО "Восточный Порт"
Фото: Пресс-служба АО "Восточный Порт"

По словам начальника Находкинской таможни Константина Бондарева, оборудование ввозилось в несобранном виде по одному классификационному коду. Налоги в казну государства - более 1 миллиарда рублей - были уплачены после подачи итоговой декларации.

Ввоз оборудования в несобранном виде позволил АО "Восточный Порт" обеспечить строительство объектов Третьей очереди в установленные сроки - ее запуск состоялся на площадке ВЭФ в начале сентября 2019 года. Он стал ключевым событием в новейшей истории порта. Благодаря запуску Третьей очереди специализированные портовые мощности увеличились вдвое - с достигнутых 25 до 55 миллионов тонн угля в год. Проект стартовал с нуля без привлечения государственного финансирования. Инвестиции АО "Восточный Порт" составили порядка 40 миллиардов рублей.

Сегодня Третья очередь представляет собой полностью автоматизированный терминал перевалки угля с железнодорожного на морской транспорт. Производственная площадка оснащена новейшим высокотехнологичным оборудованием ведущих мировых производителей. По итогам октября 2021 года с 51-го причала Третьей очереди было отгружено свыше 1 миллиона тонн премиальной угольной продукции - рекордный показатель с момента введения в эксплуатацию сверхсовременного терминала.

Третья очередь комплекса - это не только "ворота в Азию" для экспорта российского угля, но и 600 новых высококвалифицированных рабочих мест и порядка 25 миллиардов рублей налоговых отчислений в бюджеты всех уровней до 2026 года.

Справка

АО "Восточный Порт", расположенное в поселке Врангель Приморского края, - крупнейший в России специализированный терминал с высокотехнологичной перевалкой угля. Стивидор обеспечивает экспортную перевалку угля различных российских производителей. Грузооборот терминала в 2020 году составил 26,85 миллионов тонн угольной продукции.

Пресс-релиз предоставлен АО "Восточный Порт"

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