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10.12.2021 12:21

Пермский край получит средства на развитие здравоохранения

Текст: Константин Бахарев
В Пермском крае с рабочим визитом побывал Михаил Мишустин, председатель правительства Российской Федерации.
Рабочая встреча председателя правительства РФ Михаила Мишустина с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. Фото: Администрация губернатора Пермского края Рабочая встреча председателя правительства РФ Михаила Мишустина с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. Фото: Администрация губернатора Пермского края
Рабочая встреча председателя правительства РФ Михаила Мишустина с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. Фото: Администрация губернатора Пермского края

Он отметил, что в ходе визита успел много сделать, в частности, ознакомиться с процессом сборки авиадвигателей, обсудить с авиаконструкторами различные проекты в области авиастроения. Также глава правительства посетил краевую художественную галерею, и принял решение о выделении средств на строительства нового здания галереи. Помимо этого, решен вопрос о возведении нового корпуса инфекционной больницы в краевом центре.

В свою очередь, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поблагодарил председателя правительства РФ за визит и поддержку проекта строительства новой художественной галереи.

- Мы получили дотацию в 1,75 миллиарда рублей на возведение нового здания, и планируем полностью завершить работы в 2023 году, - подчеркнул глава Прикамья.

Федеральную поддержку оценил Антон Немкин, депутат Государственной Думы от Пермского края.

- Знаю о проблеме строительства новой краевой инфекционной больницы. Вопросы здравоохранения были лидирующими по обращениям жителей Прикамья вне зависимости от проживания в городской или сельской местности, - сказал он. - Такая весомая поддержка федерации в миллиард рублей дает уверенность, что вскоре пермяки забудут об этой точке напряжения, пациенты будут получать квалифицированную и своевременную помощь, персонал - работать в комфортных условиях и повышать квалификацию. Важно, что крупные проекты с приходом пандемии коронавируса не ушли на второй план и получают весомую поддержку. Очень ценно, что проблемы отрасли решаются совместно и на всех уровнях власти. Переоснащение краевого перинатального центра - это еще один дополнительный шаг к повышению демографии, ведь будущие мамы должны быть уверены в здоровье и безопасности при любых обстоятельствах. И абсолютно правильно, что участок в центре Перми сохранит свою социальную направленность и здесь появится новый корпус краевой клинической больницы. Федеральная поддержка в вопросах строительства объектов здравоохранения - это тренд, идущий от запросов самих жителей.

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