Стоматолог из Нижнего Новгорода получила медаль "Спешите делать добро"

Анна Дещица (справа) и уполномоченный по правам человека в Нижегородской области Оксана Кислицына после вручения медали "Спешите делать добро". Фото: Пресс-служба УПЧ по Нижегородской области

В День защиты прав человека медаль Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации вручена врачу-стоматологу Анне Дещице. По словам Уполномоченного по правам человека в Нижегородской области Оксаны Кислицыной, с благодарностью в адрес Анны Олеговны поступило более 100 писем от жителей Нижнего Новгорода, которым она помогла с лечением зубов бесплатно или по льготным ценам.

Медалью "Спешите делать добро" награждают за большой вклад в дело защиты прав и свобод человека и гражданина, закрепленных Конституцией Российской Федерации, Всеобщей Декларацией прав человека и Европейской Конвенцией о защите прав человека.

В Нижегородской области Анна Дещица стала четвертым кавалером этой награды, которую ежегодно в стране получают лишь 10 человек или общественных организаций. Медаль вручается не известным политикам или профессиональным правозащитникам, а обычным людям. Кроме того в 2021 году Благодарностью УПЧ в РФ поощрено 11 нижегородцев.