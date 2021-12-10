В Башкирии создадут колл-центр для бесплатной юридической помощи

Башкортостанское отделение Ассоциации юристов России планирует запустить в республике колл-центр по оказанию бесплатной юридической помощи. Об этом на VII Общероссийском юридическом форуме сообщила первый зампредседателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, председатель Башкортостанского отделения Ассоциации юристов России Ирина Панькина.

Председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев отметил, что сегодня действует закон о бесплатной юридической помощи, но проблема в том, что не все, кто имеет на нее право, знают об этом праве и могут им воспользоваться. Нередко инвалиды, дети-сироты, приемные родители и многие другие категории граждан, которым юристы должны помогать бесплатно, просто не знают, куда обращаться.

Ирина Панькина сообщила, что сегодня в России нуждаются в бесплатной юрпомощи около 29 миллионов граждан, но только в 28 регионах есть бюро по оказанию этой услуги, в том числе в Башкирии. Однако в республике воспользоваться этой возможностью можно только в пяти городах. Поэтому руководство регионального отделения Ассоциации юристов России решило наладить работу, создав колл-центр, куда можно будет позвонить и получить консультацию.

Премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров отметил, что в этом году в регионе бесплатную помощь юристы оказали уже 3500 гражданам, а создание колл-центра поможет качественно улучшить эту работу.

Напомним, 9 и 10 декабря в Уфе проходит VII Общероссийский юридический форум, где ведущие юристы страны обсуждают трансформацию правовой системы в эпоху современных вызовов.