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10.12.2021 10:37

В ближайшие годы в Перми будет модернизирована трамвайная сеть

Текст: Александр Шестаков (Пермь)
В ходе прямого эфира в соцсети глава Перми Алексей Дёмкин сообщил, что в рамках пилотного проекта комплексной модернизации электротранспорта планируется отремонтировать 50 километров путей, построить новое трамвайное депо для обслуживания и ремонта современного подвижного состава, закупить 50 новых низкопольных трамваев.
Фото: Константин Бахарев Фото: Константин Бахарев
Фото: Константин Бахарев

Пермь включена в перечень 12 городов России, участвующих в пилотном проекте комплексной модернизации городского электрического транспорта. Проект реализуется при поддержке корпорации ВЭБ.РФ и предусматривает федеральную поддержку в виде инфраструктурных бюджетных кредитов в размере 30 процентов от стоимости проекта (остальные 70 - заемные средства с субсидированной ставкой).

По словам Алексея Дёмкина, в течение 2022-2024 годов планируется также модернизировать 10 тяговых подстанций по улицам Петропавловской, Мира, Куйбышева, Пушкина, Сибирской, Чернышевского и другим.

- При поддержке краевых властей, с участием федерального финансирования мы планируем модернизировать наш электрический транспорт, полностью перейти на новый тип трамваев, - подчеркнул Алексей Дёмкин.

Напомним, ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на "Транспортной неделе-2021" в Москве представил лучшие практики региона. Он отметил, что регион уже подал заявку на получение инфраструктурного бюджетного кредита (льготного займа) в размере 13,9 миллиарда рублей.

- Регион ставит перед собой задачу за три-четыре года полностью обновить трамвайные пути. На сегодня их протяженность более 100 километров, - отметил Дмитрий Махонин.

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