Александр Новак обсудил 400-летие Красноярска с мэром и губернатором

В Москве прошло совещание, посвященное предстоящему четырехвековому юбилею столицы Красноярского края. Торжества намечены на 2028 год. Подготовка к круглой дате проходит согласно соответствующему указу президента России, сообщает пресс-служба правительства региона.

В обсуждении будущей годовщины основания Красноярска приняли участие его мэр Сергей Еремин, губернатор Александр Усс, представители Министерства культуры России и бизнеса. Встреча прошла под руководством заместителя председателя Правительства РФ Александра Новака.

Был представлен план развития краевого центра и, в частности, проекты, приуроченные к его юбилею. Кроме того, в регионе сформируют еще один - инфраструктурный - план реконструкции, ремонтов и строительства объектов. Будут воплощены проекты по развитию городской среды и экономики, модернизации системы транспорта. "Мы рассматриваем подготовку к празднованию 400-летия Красноярска как дополнительный стимул для развития всего края", - заявил губернатор Усс.

Вице-премьер правительства Александр Новак отметил, что празднование такого важного события способно объединить множество участников со стороны бизнеса. И коммерсанты, безусловно, внесут лепту в празднование юбилея сибирского города.

По словам мэра Сергея Еремина, 2028 год для Красноярска - это "маяк, который определяет траекторию движения города в будущее".