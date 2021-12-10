Депутаты: В Новосибирской области снизилась доступность медпомощи

В Новосибирской области снижается доступность оказания медицинской помощи населению. К такому выводу пришли аудиторы Контрольно-счетной палаты, проанализировав укомплектованность штатами медучреждений, санитарное и техническое состояние зданий, в которых оказывается первичная медпомощь.

Доклад КСП по итогам работы первичного звена в 2018-2020 годах и первом полугодии 2021 года был представлен на комитете Законодательного собрания региона по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения.

Как сообщила аудитор КСП Наталья Гюнтер, на оказание первичной медико-санитарной помощи за отчетный период направлено 57,66 миллиарда рублей, в том числе из федерального бюджета - почти 3,6 миллиарда, областного - 9,1 миллиарда, по линии Территориального Фонда медицинского страхования - 44,9 миллиарда рублей. Отмечено, что основной объем финансирования медорганизаций - 83 процента - был направлен именно на оказание гражданам бесплатной первичной медико-санитарной помощи.

Депутаты обратили внимание на раздел документа, связанный с приспособленностью учреждений здравоохранения для маломобильных групп населения. По словам Натальи Гюнтер, таковыми могут считаться только 509 объектов здравоохранения - менее трети от общего числа. Из них полностью доступны лишь 58.

Вызывает обеспокоенность оснащенность фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). Согласно отчету КСП на 1 июля текущего года 179 ФАПов (19,5 процента от общего числа) и семь врачебных амбулаторий (6,4 процента) оснащены менее чем на 30 процентов.

- Мы выделяем огромные средства на ФАПы, а из 84 новых объектов только 61 оснащен. Получается, что остальные простаивают и не могут оказывать необходимую помощь? - обратил внимание на проблему заместитель председателя комитета Александр Козлов.

Укомплектованность штатов занятыми должностями врачей составила 77 процентов, среднего медицинского персонала - 81,1 процента.

"Минздрав увеличивает количество подготовки врачей, среднего медперсонала. Растут зарплаты, для медработников региона действует целая система мер поддержки. Тем не менее, общая оценка не оптимистична. В 2020 году из 47 показателей доступности и качества медицинской помощи, установленных территориальной программой госгарантий, достигнуты плановые значения только по 21 показателю", - цитирует отчет КСП пресс-служба Законодательного собрания.

С тем, что в здравоохранении огромное количество проблем, согласны абсолютно все депутаты. Комитет принял информацию КСП к сведению. В протоколе заседания решено отразить предложение Александра Козлова - принять акт КСП по обеспечению доступности первичной медико-санитарной помощи за основу для работы в предстоящем году.

Справка "РГ"

В Новосибирской области амбулаторная помощь оказывается в 89 государственных учреждениях здравоохранения, которые располагаются в 1397 зданиях, в том числе приспособленных - 936 (67 процентов). В аварийном состоянии находятся и требуют сноса 15 зданий, капремонт необходим 111 зданиям (7,9 процента).