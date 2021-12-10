В Хакасии возбудили дело после крушения вертолета Robinson

Восточное межрегиональное следственное управление СКР на транспорте возбудило уголовное дело о крушении вертолета Robinson R66. По данным следствия, вертолет, вылетевший сегодня около 12.00 с территории Новокузнецка в Республику Алтай, обнаружен на берегу озера Каракуль в Республике Хакасия. Пилот погиб.

Дело возбуждено по статье УК о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта.

Между тем причины крушения выясняет Новокузнецкая транспортная прокуратура. Как сообщила "РГ" старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Евгения Чиханчина, на место аварии выехал Новокузнецкий транспортный прокурор.

Как писала "РГ", вертолет, принадлежавший ООО "Кустард", прежде чем пропасть с радаров, подал аварийный сигнал, который и был зафиксирован экстренными службами.