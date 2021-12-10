В Приангарье создадут карту опасных для детей мест

Аппарат уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области создает карту мест, опасных для ребенка. Участвовать в этой работе в рамках Концепции комплексной безопасности детей на территории региона власти предложили его жителям. В карту, которая формируется уже на протяжении нескольких месяцев, войдут аварийные здания и долгострои, промышленные зоны и прочие небезопасные объекты. Об этом рассказала сегодня пресс-служба областного правительства.

За несколько последних лет число случаев гибели и травмирования детей на бесхозных объектах, стройках и в заброшенных промзонах заметно увеличилось. Кроме того, там нередко совершаются преступления, поскольку "эти места притягивают не только несовершеннолетних, но и лиц с противоправным поведением", - пояснила уполномоченный по правам ребенка Татьяна Афанасьева.

Власти региона планируют представить собранные данные в муниципалитеты к началу следующего года. Каждое полугодие карта будет обновляться.

Добавим, Концепция комплексной безопасности разработана по предложению детского омбудсмена области и одобрена губернатором Игорем Кобзевым. Инициативу создания документа поддержала Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. План реализации Концепции включает более 100 мероприятий. Он рассчитан на три года.