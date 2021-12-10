Под Калининградом за убийство подростка арестовали его родственника

По подозрению в жестоком убийстве 16-летнего подростка в Краснознаменском районе задержали его 34-летнего дальнего родственника.

Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК России. Тело несовершеннолетнего с многочисленными ножевыми ранениями нашли прохожие 8 октября на улице Майской в поселке Добровольск.

Следователям регионального СУ СК России и оперативникам угрозыска УМВД удалось получить сведения, указывающие на причастность к убийству дальнего родственника жертвы, также проживающего в Добровольске. Мужчина задержан в качестве подозреваемого, ему предъявлено обвинение по статье "убийство, совершенное с особой жестокостью".

По версии следствия, ночью 8 октября мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, нанес юноше не менее 23-х ударов ножом в ходе возникшего конфликта. От полученных ранений подросток скончался на месте, а убийца скрылся.

Обвиняемый отрицает свою причастность к убийству. Но его вину, по мнению следствия, подтверждают доказательства, полученные в ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

9 декабря Ленинградский районный суд Калининграда по ходатайству следствия заключил обвиняемого под стражу. Он водворен в следственный изолятор до 7 февраля 2022 года. Расследование дела продолжается.