В Ухте топ-менеджер купил сотрудникам 63 поддельных ПЦР-теста

В городе Ухта Республики Коми сотрудники полиции завели уголовное дело по факту подделки документов сотрудниками крупной подрядной организации. Им вменяют использование подложных ПЦР-тестов.

Сейчас в Коми, как и по всей стране, введены строгие антиковидные ограничения. Для прохода на многие предприятия сторонним лицам нужно предъявить документы, это, как правило QR-коды, подтверждающие вакцинацию или перенесенное заболевание или же свежие ПЦР-тесты с отрицательным результатом.

По версии следствия, один из руководителей крупной подрядной организации выбрал иной путь: чтобы его сотрудники могли проходить на территорию компании, с которой сотрудничает подрядчик, им купили отрицательные ПЦР-тесты в количестве 63 штук.

Поддельные документы направлялись на объекты предприятия вместе с сопроводительным письмом от топ-менеджера. Руководитель признал свою вину, сотрудники полиции продолжают расследование всех обстоятельств дела.