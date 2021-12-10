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10.12.2021 10:51

"Транснефть - Сибирь" модернизировала систему электроснабжения НПС

АО "Транснефть - Сибирь" выполнило модернизацию системы электроснабжения нефтеперекачивающих станций № 1 и № 2 "Торгили" Тюменского управления магистральных нефтепроводов с целью поддержания бесперебойной работы при отключении источника электроснабжения.
Фото: Пресс-служба АО "Транснефть-Сибирь" Фото: Пресс-служба АО "Транснефть-Сибирь"
Фото: Пресс-служба АО "Транснефть-Сибирь"

Модернизация системы энергоснабжения НПС проводилась с июля 2021 года. Ранее установленное оборудование эксплуатировалось с 2001 года и перестало соответствовать современным нормативным требованиям ПАО "Транснефть". В закрытых распределительных устройствах нефтеперекачивающих станций заменены восемь высоковольтных выключателей на быстродействующие вакуумные, установлены микропроцессорные блоки управления быстродействующим автоматическим вводом резерва электроснабжения (БАВР).

БАВР позволяет исключить перерыв в электроснабжении основного и вспомогательного оборудования НПС в случае отключения одного из источников электроснабжения, что способствует повышению надежности ведения процесса транспортировки нефти и электроснабжения НПС в целом.

В разработанном российскими производителями быстродействующем устройстве автоматического ввода резерва электроснабжения применены уникальные алгоритмы работы, благодаря чему в комплексе с новыми быстродействующими вакуумными выключателями при исчезновении напряжения обеспечивается переключение на второй источник электроснабжения в интервале времени от 27 до 40 миллисекунд.

Работы по модернизации выполнены с соблюдением требований природоохранного законодательства РФ и в строгом соответствии с требованиями промышленной безопасности и производственного контроля.

После успешного проведения комплексного опробования оборудование введено в эксплуатацию.

Сайт компании siberia.transneft.ru

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Сибирь"

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