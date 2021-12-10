Тягач Lada Niva будут продавать с мотором 1,8 литра

В рамках проекта "Largus Karelia" создана ещё одна уникальная модификация Lada: на этот раз пятидверная Niva Legend стала тягачом с модернизированной подвеской и мощным двигателем.

Донору растянули колёсную базу с 2850 до 3650 мм, то есть прибавка составила целых 800 мм! Планируется, что этого будет достаточно, чтобы автомобиль тянул за собой платформу длиной 3100 мм.

Особенности седельного тягача на базе ВИС-2346 потребовали изменений в подвеске: авторы проекта утверждают, что она должна быть рычажной и на пневморессорах, объясняя это тем, что за осью нет свеса. В варианте с грузовой платформой и одноосным прицепом возможна и рессорная - как со вспомогательными пневморессорами, так и без них.

Также отмечается, что "Нива"-тягач имеет "наследственно маленький ход задней подвески", но над этим недостатком уже работают и обещают исправить в ближайшем будущем.

Тягач оснащён доработанным двигателем 1.8 литра мощностью 100 л.с. Какие работы были проведены, не уточняется. Известно, что новинка получила модернизированную коробку передач с изменёнными передаточными числами и самоблокирующиеся дифференциалы в обоих мостах.

Автомобиль является не просто концептом, его будут производить мелкосерийно: в настоящее время готовятся документы на получение одобрения типа транспортного средства.