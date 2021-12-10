Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
10.12.2021 17:00
Рубрика: Российский автопром

Тягач Lada Niva будут продавать с мотором 1,8 литра

Текст: Константин Руссов

В рамках проекта "Largus Karelia" создана ещё одна уникальная модификация Lada: на этот раз пятидверная Niva Legend стала тягачом с модернизированной подвеской и мощным двигателем.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
АвтоВАЗ больше не может выпускать Lada Vesta

Донору растянули колёсную базу с 2850 до 3650 мм, то есть прибавка составила целых 800 мм! Планируется, что этого будет достаточно, чтобы автомобиль тянул за собой платформу длиной 3100 мм.

Особенности седельного тягача на базе ВИС-2346 потребовали изменений в подвеске: авторы проекта утверждают, что она должна быть рычажной и на пневморессорах, объясняя это тем, что за осью нет свеса. В варианте с грузовой платформой и одноосным прицепом возможна и рессорная - как со вспомогательными пневморессорами, так и без них.

Также отмечается, что "Нива"-тягач имеет "наследственно маленький ход задней подвески", но над этим недостатком уже работают и обещают исправить в ближайшем будущем.

Тягач оснащён доработанным двигателем 1.8 литра мощностью 100 л.с. Какие работы были проведены, не уточняется. Известно, что новинка получила модернизированную коробку передач с изменёнными передаточными числами и самоблокирующиеся дифференциалы в обоих мостах.

Автомобиль является не просто концептом, его будут производить мелкосерийно: в настоящее время готовятся документы на получение одобрения типа транспортного средства.

#Lada