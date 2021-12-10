Турция планировала выпускать трехосную версию БТР-80 вместе с Румынией

Российские БТР-80 традиционно пользуются популярностью в вооруженных силах почти трех десятков стран. Например, в начале 90-х годов бронетранспортеры закупила турецкая жандармерия. Всего было поставлено более двухсот тридцати единиц.

По некоторым данным, эта техника использовалась в ходе миротворческой миссии в Боснии, а также в операциях против курдских формирований.

Несмотря на длительный срок эксплуатации, снимать эту технику с вооружения пока не собираются.

Мало того, сообщалось, что в Турции налажен выпуск запасных частей для нее. Кроме того, продемонстрирован модернизированный образец, вооруженный 120-мм минометом, выпускаемым по французской лицензии.

Также известно, что совместно с Румынией создали БТР RN-94, который представлял собой внешне похожий на "восьмидесятку" трехосный плавающий образец с 240-сильной силовой установкой, размещенной в средней части корпуса. Максимальная скорость по шоссе во время его испытаний достигала 110 км/ч. Запас хода составил 600 км.

Для посадки и высадки десанта из восьми военнослужащих в корме имелись две бронированные двери, еще один люк был прорезан в правом борту.

В качестве вооружения вначале применили привычные 14,5-мм и 7,62-мм пулеметы в башенной установке. Затем решили опробовать варианты с 40-мм автоматическим гранатометом Mk19 и 25-мм скорострельной пушкой.

Планировалось организовать серийное производство этих бронетранспортеров, но по разным причинам эти планы так и не удалось реализовать.

When the North Koreans turned the BTR-80 into 6×6, I was not surprised ，the Romanian RN-94 had already been there. pic.twitter.com/zqqLngjc43 — Caesar (@Ninja998998) July 4, 2019