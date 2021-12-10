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Умер продюсер "Монти Пайтона" Денис О'Брайен

Новости
    10.12.2021, 10:15
Текст:   Олег Усков

Денис О'Брайен, продюсер, помимо прочего, "Жизни Брайана по Монти Пайтон", "Монти Пайтон в Голливуде" и "Бандитов во времени" Терри Гиллиама, умер 3 декабря в госпитале в Великобритании.

Продюсеру было 80 лет. Как передает Deadline со ссылкой на дочь Дениса смерть ее отца наступила в результате внутрибрюшного сепсиса.

О'Брайен родился в 1941-м, и первый же его продюсерский опыт - та самая "Жизнь" 1979-го, стала большим шлягером - несколько неожиданно для создателей.

В числе других предприятий покойного - "Монахини в бегах", "Как преуспеть в рекламе", "Шанхайский сюрприз" с Мадонной, "Мона Лиза" с Кейном и Хоскинсом и еще полтора десятка проектов.

Кроме того, с 1973-го Денис был бизнес-менеджером Джорджа Харрисона, который в итоге подал на партнера в суд, обвинив того в финансовой некомпетентности, процесс выиграв и отсудив 11 000 000 долларов. Причем на этом дело не успокоилось и продолжило тянуться вплоть до смерти "битла" в 2001-м.

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