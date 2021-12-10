Умер продюсер "Монти Пайтона" Денис О'Брайен

Денис О'Брайен, продюсер, помимо прочего, "Жизни Брайана по Монти Пайтон", "Монти Пайтон в Голливуде" и "Бандитов во времени" Терри Гиллиама, умер 3 декабря в госпитале в Великобритании.
Продюсеру было 80 лет. Как передает Deadline со ссылкой на дочь Дениса смерть ее отца наступила в результате внутрибрюшного сепсиса.
О'Брайен родился в 1941-м, и первый же его продюсерский опыт - та самая "Жизнь" 1979-го, стала большим шлягером - несколько неожиданно для создателей.
В числе других предприятий покойного - "Монахини в бегах", "Как преуспеть в рекламе", "Шанхайский сюрприз" с Мадонной, "Мона Лиза" с Кейном и Хоскинсом и еще полтора десятка проектов.
Кроме того, с 1973-го Денис был бизнес-менеджером Джорджа Харрисона, который в итоге подал на партнера в суд, обвинив того в финансовой некомпетентности, процесс выиграв и отсудив 11 000 000 долларов. Причем на этом дело не успокоилось и продолжило тянуться вплоть до смерти "битла" в 2001-м.
DENIS O’BRIEN, FORMER MANAGER OF #GEORGEHARRISON, DIES AT 80 ... Here: https://t.co/ep9SILBl6v pic.twitter.com/7eg181dX8U— BEATLES MAGAZINE (@BEATLESMAGAZINE) December 8, 2021