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Умер режиссер "Легенды" с Николаем Бурляевым Сильвестр Хенциньский

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    10.12.2021, 10:04
Текст:   Олег Усков
Сильвестр Хенциньский. Фото: Fryta 73/ wikipedia.org Сильвестр Хенциньский. Фото: Fryta 73/ wikipedia.org
Сильвестр Хенциньский. Фото: Fryta 73/ wikipedia.org

8 декабря умер Сильвестр Хенциньский, польский режиссер, сценарист и актер. Важный для национального кинематографа артист отошел в Вроцлаве на 92-м году жизни, об этом сообщает Film со ссылкой на сына режиссера Игоря. Причина не названа.

Хенциньский родился 21 мая 1930 года в Сусеце. В 1956-м окончил режиссерский факультет Высшей школы кинематографии, театра и ТВ в Лодзи.

После нескольких лет работы в качестве помощника режиссера и второго режиссера, в 1961 году дебютировал как самостоятельный постановщик полнометражного кино.

В 1976-1980 годах работал заместителем художественного руководителя киностудии Iluzjon, в 1988-1991 годах - заместителем худрука киностудии KADR .

В числе картин - "История золотой туфельки", "Агнешка 46", комедия "Все свои" и ее сиквел "Тут крутых нет", "Только погибший ответит", советско-польская драма с Николаем Бурляевым "Легенда", "Бриллиант Раджи" (по одноименной повести Стивенсона, с Чеславом Воллейко в роли принца Флоризеля), "Прибыли уланы…"

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