Умерла актриса из сериала "Зачарованные" Ронда Стаббинс Уайт

6 декабря в Лос-Анджелесе скончалась американская чернокожая актриса кино и ТВ Ронда Стаббинс Уайт. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на друзей Ронды. Причиной смерти 60-летней артистки стал рак.

Adiós a Rhonda Stubbins White, actriz a quien vimos en la social y baloncestística SUNSET PARK (LECCIONES PARA GANAR), TIERRA DE ABUNDANCIA... y en series como EMBRUJADAS, RUTHLESS, SHAMELESS, EL ALA OESTE DE LA CASA BLANCA, CROSSING JORDAN...

Descanse en paz. pic.twitter.com/WoPv5sIM9u — Fausto Fernández (@faustianovich) December 9, 2021

Уайт родилась в Бруклине, училась в Школе искусств при Университете Нью-Йорка, потом перебралась в Калифорнию.

На экранах - с начала 90-х: "Убойный отдел", "Полиция Нью-Йорка", "Скорая помощь", "Прикосновение ангела", "Западное крыло", "Восточный парк", "Дни нашей жизни", "Зачарованные", "Бесстыжие", другие.