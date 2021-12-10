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Умерла актриса из сериала "Зачарованные" Ронда Стаббинс Уайт

Новости
    10.12.2021, 10:35
Текст:   Олег Усков

6 декабря в Лос-Анджелесе скончалась американская чернокожая актриса кино и ТВ Ронда Стаббинс Уайт. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на друзей Ронды. Причиной смерти 60-летней артистки стал рак.

Уайт родилась в Бруклине, училась в Школе искусств при Университете Нью-Йорка, потом перебралась в Калифорнию.

На экранах - с начала 90-х: "Убойный отдел", "Полиция Нью-Йорка", "Скорая помощь", "Прикосновение ангела", "Западное крыло", "Восточный парк", "Дни нашей жизни", "Зачарованные", "Бесстыжие", другие.

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