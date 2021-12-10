Новости

Тизер: у седьмого сезона "Сватов" появилась точная дата премьеры 10:59
Умерла актриса из сериала "Зачарованные" Ронда Стаббинс Уайт 10:35
В США в бандитской "разборке" убит 33-летний рэпер Slim 400 10:29
Умер продюсер "Монти Пайтона" Денис О'Брайен 10:15
Марк Хэмилл и Карла Гуджино сыграют в новом "Падении дома Ашеров" 10:07

Умерла Вертмюллер, первая женщина-режиссер, номинированная на "Оскар"

Новости
    10.12.2021, 09:45
Текст:   Олег Усков

9 декабря в Риме на 94-м году жизни умерла Лина Вертмюллер, режиссер, сценаристка, актриса, продюсер, первая постановщица, номинированная на премию "Оскар". О ее смерти сообщает Corriere.

Настоящее имя кинематографистки - Арканджела Феличе Ассунта Вертмюллер фон Эльгг Эспаньол фон Брауэйх. Родилась она 14 августа 1928 года в Риме в аристократической швейцарской семье.

В 1951-м окончив Римскую театральную Академию, работала ассистентом режиссера в музыкальном и драматическом театрах. После знакомства с Феллини стала его помощником на лентах "Сладкая жизнь" и "Восемь с половиной". В 1963-м сняла свой первый полнометражный фильм "Ящерицы".

Далее - "На этот раз поговорим о мужчинах", "Рита-надоеда" и "Не дразните надоеду", "Фильм о любви и анархии", "Всё на месте и всё в беспорядке", "Отнесённые необыкновенной судьбой в лазурное море в августе", "Конец света в нашей супружеской постели однажды дождливой ночью" (первый голливудский опус Лины, неудачный), "Кровавая вражда между двумя мужчинами из-за вдовы, подозреваются политические мотивы", "Шутка судьбы, подстерегающей, как бандит с большой дороги", "Потихоньку-полегоньку доведённый до ручки противоестественной страстью", "Каморра / Запутанная интрига с женщинами, переулками и преступлениями", "Летняя ночь с греческим профилем, миндалевидными глазами и запахом базилика", "Рабочий и парикмахерша в вихре секса и политики" и так далее.

Свою номинацию на "Оскар" Арканджела получила в 1977-м за драмедию "Паскуалино "Семь красоток" (прозвище свое главный герой получил, так как, помимо него, в семье было семь страшненьких сестёр).

Новости

Умер режиссер "Легенды" с Николаем Бурляевым Сильвестр Хенциньский 10:04
Netflix закрыл сериал "Ковбой Бибоп" после первого сезона 09:35
Вышел дебютный трейлер второй части "Соника" 09:13
Стала известна судьба Саманты в продолжении "Секса в большом городе" 09.12.2021
⧣ музыка
Фото: nstagram.com/ bronskibeatofficial
Умер основатель Bronski Beat Стив Бронски 09.12.2021
Певицу Марину Хлебникову перевели из реанимации в палату 09.12.2021
Фильмы с Томом Холландом и Стейтемом вошли в число худших за 2021 год 09.12.2021
⧣ театр
Фото: kino-teatr.ru
Умер актер и звукорежиссер "Машины времени" Владимир Виноградов 08.12.2021
В Петербурге прощаются с Ниной Ургант 08.12.2021
Актриса из "Стиляг" Инна Коляда оказалась в больнице после избиения 07.12.2021
⧣ Италия
Фото: youtube.com/ PsicoMauri
Умер итальянский актер и певец Тони Сантагата 07.12.2021
Умер менеджер Led Zeppelin и Black Sabbath Ричард Коул 03.12.2021
Наследники Gucci возмутились клеветой в фильме Ридли Скотта 30.11.2021