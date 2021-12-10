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10.12.2021 04:46
Рубрика: В мире

В ДТП в Мексике погибли 49 мигрантов из Центральной Америки

Фото: AFP/SERGIO HERNANDEZ Фото: AFP/SERGIO HERNANDEZ
Фото: AFP/SERGIO HERNANDEZ

В мексиканском штате Чиапас столкнулись два грузовика, в одном из которых находились более 100 мигрантов из стран Центральной Америки. Авария произошла на мосту к востоку от города Тустла-Гутьеррес.

В двух грузовиках на западе Мексики нашли 600 мигрантов

По информации службы гражданской защиты штата, в результате ДТП погибли 49 человек. Еще 58 получили ранения. Трое пострадавших в тяжелом состоянии доставлены в больницы города Тустла-Гутьеррес, передает РИА Новости.

По предварительным данным, мигранты из Гватемалы и Гондураса собирались добраться до границы с США. Губернатор Чьяпаса Рутилио Эскандон заявил, что власти проведут тщательное расследование обстоятельств автокатастрофы.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор поручил помочь пострадавшим иностранцам, передает ТАСС. Президент Гватемалы Алехандро Джамматеи выразил соболезнования, пообещав оказать необходимую консульскую помощь, включая возвращение на родину пострадавших и тел погибших.

В мире Северная и Центральная Америка Мексика

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