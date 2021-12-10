В США в бандитской "разборке" убит 33-летний рэпер Slim 400

33-летний германский и американский рэпер Slim 400 убит 8 декабря в Лос-Анджелесе. По имеющейся версии, исполнитель стал жертвой "разборок" противоборствующих гангстерских группировок.

Как передает TMZ, публикуя кадры инцидента, рэпер был доставлен с места происшествия в госпиталь, где специалисты констатировали его смерть. Никаких арестов по этому делу пока произведено не было.

Настоящее имя музыканта - Винсент Коран. Он родился в Гамбурге в 1988-м, далее переехав в США и обозначившись не только музыкальной деятельностью, но и членством во влиятельном бандитском формировании Bloods, о чем сообщал в своих треках. Получил множество покушений и огнестрельных ранений. В частности, летом 2019-го в Slim 400 попали десять пуль - еле выжил.

Что касается творческой стороны дела, первый альбом Коран выпустил в 2014-м.