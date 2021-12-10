Вышел дебютный трейлер второй части "Соника"

Компания Paramount Pictures на премии The Game Awards представила первый трейлер фильма "Соник 2 в кино".

В ролике авторы показывают, что ультразвуковой синий ёж от скуки и в стремлении подражать Бэтмену начал потихоньку бороться с организованной преступностью, не забывая при этом отвешивать шуточки, соответствующие рейтингу 6+. Но все меняется, когда из другого измерения возвращается доктор Роботник - в этот раз злодей Джима Керри носит куда более каноничные для серии пушистые усищи.

В целом картина, судя по показанным кадрам, станет уже намного ближе игровым первоисточникам: тут и лисенок Тейлз на красном самолёте и ехидна Наклз. В общем, сердечкам фанатов есть от чего затрепетать. Премьера в кинотеатрах намечена на 8 апреля.