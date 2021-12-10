Вышел трейлер комедии "Этика долга" с Дмитрием Дюжевым

На YouTube появился трейлер российской криминальной комедии "Этика долга" с Дмитрием Дюжевым. Ролик опубликован на канале "РуТрейлер".

Фильм повествует о двух коллекторах, которые работают на банки и выбивают деньги из должников. Они не гнушаются даже самыми жестокими приемами. При этом у одного из героев порой просыпается сострадание к людям. Однажды, случайно нагрянув в дом к должнику, они заходят слишком далеко и убивают его жену. Тогда хозяин (его играет Дюжев) решает отомстить и берет в заложники коллектора.

- И теперь уже с него требуют долг: вернуть убитую жену, - говорится в описании.

Режиссер фильма - Олег Болдер. В других ролях - Иван Прилль, Тимур Ефременков, Александр Никольский, Максим Важов, Марина Клещева, Александр Калугин.

Фильм выйдет в прокат в 2022 году.