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Вышел трейлер комедии "Этика долга" с Дмитрием Дюжевым

Новости
    10.12.2021, 16:25
Текст:   Кристина Верховцева
Фото: youtube.com/ РуТрейлер Фото: youtube.com/ РуТрейлер
Фото: youtube.com/ РуТрейлер

На YouTube появился трейлер российской криминальной комедии "Этика долга" с Дмитрием Дюжевым. Ролик опубликован на канале "РуТрейлер".

Фильм повествует о двух коллекторах, которые работают на банки и выбивают деньги из должников. Они не гнушаются даже самыми жестокими приемами. При этом у одного из героев порой просыпается сострадание к людям. Однажды, случайно нагрянув в дом к должнику, они заходят слишком далеко и убивают его жену. Тогда хозяин (его играет Дюжев) решает отомстить и берет в заложники коллектора.

- И теперь уже с него требуют долг: вернуть убитую жену, - говорится в описании.

Режиссер фильма - Олег Болдер. В других ролях - Иван Прилль, Тимур Ефременков, Александр Никольский, Максим Важов, Марина Клещева, Александр Калугин.

Фильм выйдет в прокат в 2022 году.

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