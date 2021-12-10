Вышел трейлер комедии "Камелот: Возвращение короля"

Компания "Экспонента Фильм" опубликовала русский трейлер приключенческой комедии "Камелот: Возвращение короля".

По сюжету король Артур временно уезжает из королевства Логрес, и за время его отсутствия его бывший товарищ, а ныне - соперник Ланселот терроризирует местные земли. Сторонники Артура умоляют его вернуться и бороться против обидчика.

В главных ролях - Александр Астье, Лионель Астье, Антуан де Кон, Ален Шаба, Кристиан Клавье, Кловис Корнийяк. Режиссером также выступил Александр Астье, известный по фильмам "Астерикс и тайное зелье", "Астерикс: Земля Богов".

Фильм выйдет в прокат 20 января 2022 года.