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Вышел трейлер комедии "Камелот: Возвращение короля"

Новости
    10.12.2021, 19:08
Текст:   Кристина Верховцева
Фото: "Экспонента Фильм" Фото: "Экспонента Фильм"
Фото: "Экспонента Фильм"

Компания "Экспонента Фильм" опубликовала русский трейлер приключенческой комедии "Камелот: Возвращение короля".

По сюжету король Артур временно уезжает из королевства Логрес, и за время его отсутствия его бывший товарищ, а ныне - соперник Ланселот терроризирует местные земли. Сторонники Артура умоляют его вернуться и бороться против обидчика.

В главных ролях - Александр Астье, Лионель Астье, Антуан де Кон, Ален Шаба, Кристиан Клавье, Кловис Корнийяк. Режиссером также выступил Александр Астье, известный по фильмам "Астерикс и тайное зелье", "Астерикс: Земля Богов".

Фильм выйдет в прокат 20 января 2022 года.

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