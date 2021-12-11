Франция и Греция парафировали соглашение о поставке трех фрегатов

Новости

В штате Кентукки из-за торнадо могли погибнуть 50 человек 14:43
В Москве "желтый" уровень опасности продлен на 36 часов 14:36
Собянин﻿: Более 4 тысяч предновогодних огней украсили столицу 13:42
Кремль: РФ покрывает 40% потребностей Греции в природном газе 12:51
В России к 2030 году планируют увеличить турпоток до 140 млн человек 12:36
В Москве парковки в новогодние праздники будут бесплатными 12:34
В Болгарии создана парламентская коалиция 12:17
Московское метро могут протянуть за Внуково для "Экспо-2030" 12:11
Прокуратура проверит экстренное возвращение самолета в "Шереметьево" 12:06
"Ленфильм" отреставрирует все фильмы своей "золотой коллекции" 11:57
Видео: Наталия Орейро впервые посетила Россию как гражданка страны 11:41
Кабмин выделил еще 5,5 млрд рублей на поддержку льготной ипотеки 11:21
АТОР: Крым и Абхазия соперничают за второе место по спросу у туристов на Новый год 11:00
США отложили оказание Украине пакета военной помощи 10:49
Вышел последний выпуск "Голоса" с участием Градского 10:36
В Шереметьево экстренно сел Boeing, летевший в Краснодар 10:26
Овечкин обновил рекорд "Вашингтона", отдав две передачи в матче с "Питтсбургом" 09:31
"Тонкий психологический момент": появилась новая схема обмана россиян 08:50
Песков: РФ беспокоит переброска через греческий порт военной техники НАТО 08:05
Корабль ТОФ "Адмирал Пантелеев" прибыл в порт Манила 07:56
В США два человека погибли из-за торнадо, еще 20 под завалами 07:22
АТОР: Новогодние туры по России подорожали на 15% 07:00
Гинцбург: Прибывшие из ЮАР россияне с "омикроном" были привиты и болеют легко 06:40
Сингапур одобрил вакцинацию от коронавируса детей от 5 лет 06:31
Депутат Госдумы не исключил ограничений на поездки в Египет из-за "омикрона" 05:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Каким будет новый федеральный трехлетний бюджет
Каким будет новый федеральный трехлетний бюджет
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
Как проверить справедливость начисленной квартплаты
Как проверить справедливость начисленной квартплаты
11.12.2021 15:39
Рубрика: В мире

Франция и Греция парафировали соглашение о поставке трех фрегатов

Текст: Максим Макарычев
Соглашение о продаже трех французских фрегатов Греции "было подписано", объявило в субботу министерство обороны Франции, назвав "недействительным" конкурирующее предложение, представленное Соединенными Штатами.
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

"Поскольку мы ведем переговоры с греками, американского предложения больше нет. Кроме того, мы подписали контракт с греками. Несколько дней назад он был парафирован", - сообщил собеседник AFP во французском военном ведомстве.

РФ и Греция подписали договор о взаимодействии в нейтральных водах

В пятницу Соединенные Штаты дали зеленый свет возможной продаже четырех фрегатов Греции. Это вызвало опасения по поводу новой напряженности в отношениях с Парижем после франко-американского кризиса вокруг мегаконтракта на поставку подводных лодок в Австралию. Госдепартамент объявил в своем заявлении, что у Белого дома есть предварительно одобренные планы продажи Афинам четырех боевых фрегатов и оборудования к ним на сумму 6,9 миллиарда долларов. Согласно франко-греческому соглашению, о котором было объявлено 28 сентября в Париже, три фрегата обороны и интервенции (для экспорта называемые Belharra) будут построены во Франции группой ВМС в Лорьяне для нужды ВМС Греции в 2025 и 2026 годах. Контракт, помимо кораблей, включает поставку ракетным производителем MBDA своего вооружения (зенитные ракеты Aster, противокорабельные ракеты и торпеды Exocet) и оказание вспомогательных услуг ВМС Греции в течение трех лет.

Как отмечает Figaro, заявление госдепа было обнародовано менее чем через три месяца после заключения пакта AUKUS в области безопасности между Соединенными Штатами, Австралией и Соединенным Королевством, которое сорвало контракт на поставку французских подводных лодок ​​Канберре. На этот раз Париж был проинформирован об американском заявлении и рассмотрел его на перспективу. "Американцы предупредили нас, что это сообщение (о возможном контракте с греческой стороной) будет опубликовано, - заявило министерство обороны Франции. - Они написали нам, что ради наших хороших отношений, после проблемы с AUKUS, мы предупреждаем вас о предложенной грекам сделке". Как отмечает источник, обнародование информации о предложении американцев греческой стороне, по всей видимости, "было сложно остановить с административной точки зрения".

В мире Европа Греция В мире Европа Франция

Главное сегодня

Кремль: РФ покрывает 40% потребностей Греции в природном газе
Песков объяснил реакцию Путина на слова Сокурова
Устроивших драку в подземном переходе помогли найти камеры видеонаблюдения
За сутки в России подтверждено 30 288 случаев COVID-19 в 85 регионах
Поправки в Трудовой кодекс позволят работникам получить больше дней отпуска
Какие ограничения вводят разные страны из-за новой волны коронавируса
Захарова: "Саммит демократий" направлен на гегемонию США в мире