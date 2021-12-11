Франция и Греция парафировали соглашение о поставке трех фрегатов

Соглашение о продаже трех французских фрегатов Греции "было подписано", объявило в субботу министерство обороны Франции, назвав "недействительным" конкурирующее предложение, представленное Соединенными Штатами.

"Поскольку мы ведем переговоры с греками, американского предложения больше нет. Кроме того, мы подписали контракт с греками. Несколько дней назад он был парафирован", - сообщил собеседник AFP во французском военном ведомстве.

В пятницу Соединенные Штаты дали зеленый свет возможной продаже четырех фрегатов Греции. Это вызвало опасения по поводу новой напряженности в отношениях с Парижем после франко-американского кризиса вокруг мегаконтракта на поставку подводных лодок в Австралию. Госдепартамент объявил в своем заявлении, что у Белого дома есть предварительно одобренные планы продажи Афинам четырех боевых фрегатов и оборудования к ним на сумму 6,9 миллиарда долларов. Согласно франко-греческому соглашению, о котором было объявлено 28 сентября в Париже, три фрегата обороны и интервенции (для экспорта называемые Belharra) будут построены во Франции группой ВМС в Лорьяне для нужды ВМС Греции в 2025 и 2026 годах. Контракт, помимо кораблей, включает поставку ракетным производителем MBDA своего вооружения (зенитные ракеты Aster, противокорабельные ракеты и торпеды Exocet) и оказание вспомогательных услуг ВМС Греции в течение трех лет.

Как отмечает Figaro, заявление госдепа было обнародовано менее чем через три месяца после заключения пакта AUKUS в области безопасности между Соединенными Штатами, Австралией и Соединенным Королевством, которое сорвало контракт на поставку французских подводных лодок ​​Канберре. На этот раз Париж был проинформирован об американском заявлении и рассмотрел его на перспективу. "Американцы предупредили нас, что это сообщение (о возможном контракте с греческой стороной) будет опубликовано, - заявило министерство обороны Франции. - Они написали нам, что ради наших хороших отношений, после проблемы с AUKUS, мы предупреждаем вас о предложенной грекам сделке". Как отмечает источник, обнародование информации о предложении американцев греческой стороне, по всей видимости, "было сложно остановить с административной точки зрения".