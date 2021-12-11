Закон Республики Карелия от 9 декабря 2021 года № 2650-ЗРК "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Карелия на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"

Принят Законодательным Собранием 1 декабря 2021 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Карелия на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Карелия (далее - Фонд) на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 14 063 517,6 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 13 987 346,8 тыс. рублей, из них субвенции из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 13 677 766,8 тыс. рублей, прочие поступления в сумме 309 580,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 14 063 517,6 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2023 и 2024 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2023 год в сумме 14 832 478,1 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 14 753 211,2 тыс. рублей, из них субвенции из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 14 426 604,2 тыс. рублей, прочие поступления в сумме 326 607,0 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 15 710 920,4 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 15 626 310,3 тыс. рублей, из них субвенции из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 15 280 433,3 тыс. рублей, прочие поступления в сумме 345 877,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2023 год в сумме 14 832 478,1 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 15 710 920,4 тыс. рублей.

Статья 2. Прогнозируемый объем доходов бюджета Фонда

Утвердить прогнозируемый объем доходов бюджета Фонда на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 1 к настоящему Закону.

Статья 3. Безвозмездные поступления бюджету Фонда

1. Бюджетные ассигнования бюджета Фонда, получаемые из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в виде безвозмездных поступлений, направляются на:

1) реализацию территориальной программы обязательного медицинского страхования;

2) со финансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала;

3) осуществление денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения;

4) ведение дела по обязательному медицинскому страхованию страховыми медицинскими организациями, осуществляющими деятельность в сфере обязательного медицинского страхования (далее - страховые медицинские организации);

5) выполнение функций органа управления Фонда.

2. Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Республики Карелия, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета, предоставляемые Республике Карелия на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, направляются на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования.

3. Безвозмездные поступления бюджету Фонда из бюджетов других территориальных фондов обязательного медицинского страхования направляются на возмещение затрат Фонда по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной в Республике Карелия медицинскими организациями, участвующими в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования, лицам, застрахованным на территориях других субъектов Российской Федерации.

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета Фонда

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам Республики Карелия) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год согласно приложению 2 к настоящему Закону.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам Республики Карелия) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 3 к настоящему Закону.

Статья 5. Нормированный страховой запас Фонда на 2022 год

1. Сформировать в составе расходов бюджета Фонда на 2022 год нормированный страховой запас, включающий средства:

1) для дополнительного финансового обеспечения реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования;

2) для расчетов за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования;

3) для финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

4) для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала;

5) для финансового обеспечения мер по компенсации медицинским организациям недополученных доходов в связи с сокращением объемов медицинской помощи, установленных территориальной программой обязательного медицинского страхования, в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

2. Установить общий размер средств нормированного страхового запаса Фонда в сумме 1 924 097,4 тыс. рублей, в том числе размер средств для дополнительного финансового обеспечения реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в сумме, не превышающей 1 095 609,0 тыс. рублей.

3. Средства нормированного страхового запаса Фонда использовать на:

1) дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования путем предоставления страховой медицинской организации недостающих для оплаты медицинской помощи средств в соответствии с частью 6 статьи 38 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации";

2) возмещение другим территориальным фондам обязательного медицинского страхования затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной за пределами Республики Карелия лицам, застрахованным на территории Республики Карелия, в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного медицинского страхования;

3) оплату стоимости медицинской помощи, оказанной в Республике Карелия медицинскими организациями, участвующими в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования, лицам, застрахованным на территориях других субъектов Российской Федерации, с последующим восстановлением средств в состав нормированного страхового запаса Фонда по мере возмещения затрат Фонда другими территориальными фондами обязательного медицинского страхования;

4) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

5) со финансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала;

6) финансовое обеспечение мер по компенсации медицинским организациям недополученных доходов в связи с сокращением объемов медицинской помощи, установленных территориальной программой обязательного медицинского страхования, в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Статья 6. Норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций на 2022 год

Установить норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для всех страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования, на 2022 год в размере 1 процента от суммы средств, поступивших в соответствующую страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам финансового обеспечения обязательного медицинского страхования.

Статья 7. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2022 году

Установить в соответствии с частью 3 статьи 351 Закона Республики Карелия от 31 декабря 2009 года № 1354-3PK "О бюджетном процессе в Республике Карелия" дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда без внесения изменений в настоящий Закон в соответствии с решениями руководителя органа управления Фондом:

1) поступление средств, направляемых на формирование нормированного страхового запаса Фонда для финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

2) поступление средств прочих межбюджетных трансфертов от других территориальных фондов обязательного медицинского страхования в счет возмещения затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной в Республике Карелия медицинскими организациями, участвующими в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования, лицам, застрахованным на территориях других субъектов Российской Федерации, сверх объемов, утвержденных настоящим Законом;

3) направление средств нормированного страхового запаса Фонда на оплату стоимости медицинской помощи, оказанной в Республике Карелия медицинскими организациями, участвующими в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования, лицам, застрахованным на территориях других субъектов Российской Федерации, сверх объемов, утвержденных настоящим Законом;

4) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделам, между целевыми статьями и группами (группами и подгруппами) видов расходов бюджета Фонда;

5) направление остатков средств нормированного страхового запаса Фонда для финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования по состоянию на 1 января 2022 года, образовавшихся в результате их неполного использования в 2021 году, на те же цели.

Глава Республики Карелия А.О.Парфенчиков







