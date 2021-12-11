Минувшей осенью ушел из жизни олимпийский чемпион Вячеслав Веденин. Редакция "Родины" очень хотела сделать с ним большую беседу в июньском номере, посвященном 80-летию начала Великой Отечественной войны. Отец будущего чемпиона погиб под Смоленском летом 1941-го, за два с половиной месяца до рождения сына...

Интервью снова и снова откладывалось. Вячеслав Петрович болел, мы опасались быть назойливыми...

В 1972 году на Олимпийских играх в Саппоро сын фронтовика Вячеслав Веденин совершил спортивный подвиг - на последнем этапе лыжной эстафеты 4х10 км отыграл у норвежца Харвикена целую вечность - более минуты! - и, уже почти теряя сознание, финишировал первым. Объяснение этому чуду тщетно искали ошеломленные спортивные эксперты. А все объяснил поэт: десять нескончаемых и мучительных километров гонщику помогала на лыжне Родина, за которую отдал жизнь его отец...

А. Дейнека. Лыжники. 1926 год.

РЕПОРТАЖ О ЛЫЖНОЙ ГОНКЕ

Бесконечен этот тягун,

Как дорога в неблизкий свет.

За твоей спиною сквозь гул

Потрясающе катит швед!

Ты выигрываешь у него

Полсекунды, пол-ерунды!

Крут подъемище! Кто кого:

Или он тебя, или ты.

Стала нашей твоя судьба,

Слезы встали у самых глаз.

И у нас к тебе - не приказ

И не просьба - одна мольба.

Ты выигрываешь! - прибавь!

Ты выигрываешь! - нажми!

На мгновенье прильнув, припав,

- Хочешь, наши силы возьми!

Вот! Зачем нам теперь они?..

Ты, пожалуйста, добеги.

Дотерпи, родной! Дотяни!

Достони, дохрипи, смоги!

Через все чужие "ни в жизнь!..",

Через все свои "не могу..."

Ну, еще! Еще продержись!!

...Ох, как жарко на этом снегу!

Роберт Рождественский