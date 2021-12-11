Интервью снова и снова откладывалось. Вячеслав Петрович болел, мы опасались быть назойливыми...
В 1972 году на Олимпийских играх в Саппоро сын фронтовика Вячеслав Веденин совершил спортивный подвиг - на последнем этапе лыжной эстафеты 4х10 км отыграл у норвежца Харвикена целую вечность - более минуты! - и, уже почти теряя сознание, финишировал первым. Объяснение этому чуду тщетно искали ошеломленные спортивные эксперты. А все объяснил поэт: десять нескончаемых и мучительных километров гонщику помогала на лыжне Родина, за которую отдал жизнь его отец...
РЕПОРТАЖ О ЛЫЖНОЙ ГОНКЕ
Бесконечен этот тягун,
Как дорога в неблизкий свет.
За твоей спиною сквозь гул
Потрясающе катит швед!
Ты выигрываешь у него
Полсекунды, пол-ерунды!
Крут подъемище! Кто кого:
Или он тебя, или ты.
Стала нашей твоя судьба,
Слезы встали у самых глаз.
И у нас к тебе - не приказ
И не просьба - одна мольба.
Ты выигрываешь! - прибавь!
Ты выигрываешь! - нажми!
На мгновенье прильнув, припав,
- Хочешь, наши силы возьми!
Вот! Зачем нам теперь они?..
Ты, пожалуйста, добеги.
Дотерпи, родной! Дотяни!
Достони, дохрипи, смоги!
Через все чужие "ни в жизнь!..",
Через все свои "не могу..."
Ну, еще! Еще продержись!!
...Ох, как жарко на этом снегу!
Роберт Рождественский