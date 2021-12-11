Спикер Липецкого облсовета назвал новый финдокумент бюджетом развития

Проект закона "Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годы" депутатский корпус Липецкого областного Совета принял сразу в двух чтениях. Доходная часть региональной казны в 2022 году составит - 75,9 миллиарда рублей. Расходная - 85,5 миллиарда рублей, дефицит - 9,5 миллиарда рублей, источником его погашения будут остатки средств за счет доходов нынешнего года и инфраструктурные бюджетные кредиты.

- Бюджет на ближайшие три года можно смело назвать бюджетом развития, - отметил председатель областного Совета депутатов Дмитрий Аверов. - Предусмотрены серьезные инвестиционные вложения, только в 2022 году почти 12 миллиардов рублей, буквально во всех сферах. Почти каждый пятый рубль бюджета направлен на финансирование национальных проектов. Строительство новых школ, детских садов, поликлиник и ФАПов в ближайшие три года запланировано не только в областном центре, но и в районах. На поддержку и развитие муниципалитетов пойдет больше трети всех расходов.

Традиционно пристальное внимание депутатов привлек бюджет будущего года. Львиная доля его расходной части - 62 процента - направляется на социальную сферу: из них около 24 процентов - на социальную политику, более 20 процентов - на образование, 11 процентов - здравоохранение, 4 процента - физкультуру и спорт, около 2 процентов - на культуру.

- Предусмотрены средства на повышение заработной платы на 6 процентов всем работникам бюджетной сферы. Индексация коснется 100 тысяч человек, - отметил Дмитрий Аверов. - Будут профинансированы все социальные обязательства в полном объеме. Предусмотрена индексация выплат приемным и опекунским семьям. Установлена новая мера поддержки детей-сирот - им компенсируют из бюджета аренду жилья.

На реализацию национальных проектов предусмотрено 16, 4 миллиарда рублей, что составляет 19 процентов от общих расходов областного бюджета. Экономисты отмечают увеличение объемов финансирования национальных проектов.

Так, в сфере образования в ближайшие три года будут реализованы сразу несколько крупных инвестиционных проектов. На завершение строительства школы в городе Грязи выделяется 341,2 миллиона рублей. Предусмотрены средства на начало строительства школ в микрорайоне "Университетский" и территории, ограниченной улицами Музыки и Трунова в Липецке. В 2023 году запланировано начало строительства большой школы в Лебедяни (2023 год - 412,4 миллиона рублей, 2024 год - 555,8 миллиона рублей). За три года планируется открыть "точки роста" в 93 классах. Предусмотрены средства на создание трех технопарков в школах Липецка и Ельца.

В развитие физической культуры и спорта будет инвестировано 3,7 миллиарда рублей. В следующем году начнут строить многофункциональный спортивный комплекс в Липецке, направив на эти цели 1,6 миллиарда рублей, в 2023 году - 1,5 миллиарда рублей, в 2024 году - 2 миллиарда рублей. На строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Ельце направят 492,9 миллиона рублей, ледового дворца в селе Хрущевка Липецкого района - 301,2 миллиона рублей, крытого футбольного манежа в Липецке - 241,8 миллиона рублей.

Весомая часть казны - свыше 22 процентов - будет направлена на поддержку реального сектора экономики, 5 процентов - на ЖКХ. Предусмотрены средства на переселение граждан из ветхого и аварийного жилья. Только в 2022 году на эти цели направят - 1,4 миллиарда рублей, что на 70 процентов больше, чем в нынешнем году.