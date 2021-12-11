Спикер Липецкого облсовета назвал новый финдокумент бюджетом развития

Новости

Кремль: РФ покрывает 40% потребностей Греции в природном газе 12:51
В России к 2030 году планируют увеличить турпоток до 140 млн человек 12:36
В Москве парковки в новогодние праздники будут бесплатными 12:34
В Болгарии создана парламентская коалиция 12:17
Московское метро могут протянуть за Внуково для "Экспо-2030" 12:11
Прокуратура проверит экстренное возвращение самолета в "Шереметьево" 12:06
"Ленфильм" отреставрирует все фильмы своей "золотой коллекции" 11:57
Видео: Наталия Орейро впервые посетила Россию как гражданка страны 11:41
Кабмин выделил еще 5,5 млрд рублей на поддержку льготной ипотеки 11:21
АТОР: Крым и Абхазия соперничают за второе место по спросу у туристов на Новый год 11:00
США отложили оказание Украине пакета военной помощи 10:49
Вышел последний выпуск "Голоса" с участием Градского 10:36
В Шереметьево экстренно сел Boeing, летевший в Краснодар 10:26
Овечкин обновил рекорд "Вашингтона", отдав две передачи в матче с "Питтсбургом" 09:31
"Тонкий психологический момент": появилась новая схема обмана россиян 08:50
Песков: РФ беспокоит переброска через греческий порт военной техники НАТО 08:05
Корабль ТОФ "Адмирал Пантелеев" прибыл в порт Манила 07:56
В США два человека погибли из-за торнадо, еще 20 под завалами 07:22
АТОР: Новогодние туры по России подорожали на 15% 07:00
Гинцбург: Прибывшие из ЮАР россияне с "омикроном" были привиты и болеют легко 06:40
Сингапур одобрил вакцинацию от коронавируса детей от 5 лет 06:31
Депутат Госдумы не исключил ограничений на поездки в Египет из-за "омикрона" 05:41
Байден подписал закон, который упрощает процедуру повышения потолка госдолга 05:11
Профессор высказался в пользу приостановки авиасообщения с Южной Африкой 04:45
Бурятия возобновила прямое авиасообщение с Монголией 04:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Каким будет новый федеральный трехлетний бюджет
Каким будет новый федеральный трехлетний бюджет
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
Как проверить справедливость начисленной квартплаты
Как проверить справедливость начисленной квартплаты
11.12.2021 12:27

Спикер Липецкого облсовета назвал новый финдокумент бюджетом развития

Проект закона "Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годы" депутатский корпус Липецкого областного Совета принял сразу в двух чтениях. Доходная часть региональной казны в 2022 году составит - 75,9 миллиарда рублей. Расходная - 85,5 миллиарда рублей, дефицит - 9,5 миллиарда рублей, источником его погашения будут остатки средств за счет доходов нынешнего года и инфраструктурные бюджетные кредиты.
Фото: Липецкий областной Совет депутатов Фото: Липецкий областной Совет депутатов
Фото: Липецкий областной Совет депутатов

- Бюджет на ближайшие три года можно смело назвать бюджетом развития, - отметил председатель областного Совета депутатов Дмитрий Аверов. - Предусмотрены серьезные инвестиционные вложения, только в 2022 году почти 12 миллиардов рублей, буквально во всех сферах. Почти каждый пятый рубль бюджета направлен на финансирование национальных проектов. Строительство новых школ, детских садов, поликлиник и ФАПов в ближайшие три года запланировано не только в областном центре, но и в районах. На поддержку и развитие муниципалитетов пойдет больше трети всех расходов.

Фото: Липецкий областной Совет депутатов
Липчанам предоставят льготы на проезд по нерегулируемым тарифам

Традиционно пристальное внимание депутатов привлек бюджет будущего года. Львиная доля его расходной части - 62 процента - направляется на социальную сферу: из них около 24 процентов - на социальную политику, более 20 процентов - на образование, 11 процентов - здравоохранение, 4 процента - физкультуру и спорт, около 2 процентов - на культуру.

- Предусмотрены средства на повышение заработной платы на 6 процентов всем работникам бюджетной сферы. Индексация коснется 100 тысяч человек, - отметил Дмитрий Аверов. - Будут профинансированы все социальные обязательства в полном объеме. Предусмотрена индексация выплат приемным и опекунским семьям. Установлена новая мера поддержки детей-сирот - им компенсируют из бюджета аренду жилья.

На реализацию национальных проектов предусмотрено 16, 4 миллиарда рублей, что составляет 19 процентов от общих расходов областного бюджета. Экономисты отмечают увеличение объемов финансирования национальных проектов.

Так, в сфере образования в ближайшие три года будут реализованы сразу несколько крупных инвестиционных проектов. На завершение строительства школы в городе Грязи выделяется 341,2 миллиона рублей. Предусмотрены средства на начало строительства школ в микрорайоне "Университетский" и территории, ограниченной улицами Музыки и Трунова в Липецке. В 2023 году запланировано начало строительства большой школы в Лебедяни (2023 год - 412,4 миллиона рублей, 2024 год - 555,8 миллиона рублей). За три года планируется открыть "точки роста" в 93 классах. Предусмотрены средства на создание трех технопарков в школах Липецка и Ельца.

Фото: Липецкий областной Совет депутатов
Депутаты Липецкого облсовета выступили за отчеты перед избирателями

В развитие физической культуры и спорта будет инвестировано 3,7 миллиарда рублей. В следующем году начнут строить многофункциональный спортивный комплекс в Липецке, направив на эти цели 1,6 миллиарда рублей, в 2023 году - 1,5 миллиарда рублей, в 2024 году - 2 миллиарда рублей. На строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Ельце направят 492,9 миллиона рублей, ледового дворца в селе Хрущевка Липецкого района - 301,2 миллиона рублей, крытого футбольного манежа в Липецке - 241,8 миллиона рублей.

Весомая часть казны - свыше 22 процентов - будет направлена на поддержку реального сектора экономики, 5 процентов - на ЖКХ. Предусмотрены средства на переселение граждан из ветхого и аварийного жилья. Только в 2022 году на эти цели направят - 1,4 миллиарда рублей, что на 70 процентов больше, чем в нынешнем году.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Липецкая область ЦФО Липецкая область Липецк Липецкий областной Совет депутатов

Главное сегодня

Кремль: РФ покрывает 40% потребностей Греции в природном газе
Песков объяснил реакцию Путина на слова Сокурова
За сутки в России подтверждено 30 288 случаев COVID-19 в 85 регионах
Поправки в Трудовой кодекс позволят работникам получить больше дней отпуска
Прокуратура проверит экстренное возвращение самолета в "Шереметьево"