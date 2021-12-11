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11.12.2021 10:09
Рубрика: Власть

Общероссийский юридический форум в Уфе завершился вручением премий

Текст: Гульназ Данилова
В финале VII Общероссийского юридического форума в Уфе состоялась церемония вручения ежегодной республиканской премии "Юрист года", а также региональных юридических премий имени Петра Россинского и Анатолия Венедиктова.

"Юристов года" определяли по 10 номинациям. Среди награжденных - известные в Башкортостане люди, которые трудятся на ниве высшего образования, в органах законодательной и исполнительной власти, предпринимательских структурах, СМИ.

Фото: Пресс-служба Башкортостанской Ассоциации юристов
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Лауреатом премии имени Петра Россинского стал премьер-министр правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров. Награду, олицетворяющую пример безупречной службы Отечеству, ему вручил председатель комитета Госдумы РФ по государственному строительству и законодательству, сопредседатель Ассоциации юристов России Павел Крашенинников.

Андрей Назаров - автор 28 законопроектов, в частности о продлении сроков приватизации квартир, гуманизации уголовного законодательства в отношении предпринимателей, запрете выдавать граждан, совершивших преступление в других странах, если там им грозит смертная казнь, и других. Также руководитель правительства Башкортостана - один из идейных вдохновителей Ялтинского форума, на котором обсуждаются и правозащитные проблемы, и Всероссийского правового диктанта.

Премию имени Анатолия Венедиктова получили заведующий кафедрой гражданского права Уральского государственного юридического университета, директор Уральского филиала Российской школы частного права, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Бронислав Гонгало.

Справка "РГ"

Региональная юридическая премия имени Петра Владимировича Россинского учреждена Башкортостанским отделением Общероссийской общественной организации "Ассоциация юристов России" в 2017 году и является формой признания особых заслуг в развитии юридической науки, образования, законодательства.

Премия является признанием вклада П.В. Россинского - действительного статского советника, товарища председателя Уфимского окружного суда - в формирование правового государства, в законотворческую деятельность и юридическое образование.

Премия имени Анатолия Венедиктова учреждена в память о советском правоведе, действительном члене Академии наук СССР, кандидате экономических наук, докторе юридических наук, профессоре, декане юридического факультета Ленинградского государственного университета и является символом уважения заслуг великого земляка. Анатолий Венедиктов родился 30 июня 1887 г. в селе Зирган Уфимской губернии в семье земского врача.

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