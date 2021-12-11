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11.12.2021 15:19
Рубрика: Власть

В Сузуне открыли операционный блок ЦРБ и новую пристройку к школе

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
В Сузуне ввели в строй сразу два значимых объекта: реанимационно-операционный блок с приемным покоем центральной районной больницы и пристройку к школе № 301, которая по площади практически превосходит основное здание учебного заведение.
Фото: пресс-служба Законодательного собрания Новосибирской области Фото: пресс-служба Законодательного собрания Новосибирской области
Фото: пресс-служба Законодательного собрания Новосибирской области

Оно было построено еще в 1961 году, одновременно со зданием интерната и хозяйственным корпусом, которые также занимает школа. В 1976 году здесь появилась небольшая пристройка, однако площадей было явно недостаточно. Теперь же в новой пристройке у школьников появилась возможность заниматься в просторном, современном спортзале и мастерских. Здесь также имеются кабинеты начальных классов и пищеблок со столовой на 120 мест.

Фото: Пресс-служба Законодательного собрания Новосибирской области
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Объект открывали Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив, депутат Госдумы Александр Аксененко и представители регионального правительства: глава областного минтранса Анатолий Костылевский, а также министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Александр Гончаров. На торжественной церемонии Андрей Шимкив вручил директору сузунской школы № 301 Татьяне Удаловой сертификат на 56 миллионов рублей для покупки оборудования и нового учебного инвентаря.

- Да, строили с трудностями, с пробуксовками, но было много и объективных причин, ведь мы, по сути, находимся на болоте, - отметил председатель заксобрания. - Было сложно делать фундамент и асфальтировать, тем не менее - все готово и, заметьте, без концессий. Все сделали, как положено, по программе "Комплексное развитие сельских территорий".

Андрей Шимкив подчеркнул, что в ближайшем будущем необходимо возвести пристройку и к школе № 2. "Сузун развивается, детишек прибавляется и наша обязанность, и исполнительной, и законодательной власти - сделать все, что от нас зависит, чтобы здесь жилось хорошо и комфортно", - сказал он.

Что касается реанимационно-операционного блока и приемного покоя сузунской ЦРБ, закладка камня на месте будущего объекта прошла в 2019 году, а теперь подрядчик сдал готовый конрпус с опережением графика. Строительство велось в рамках госпрограммы "Развитие здравоохранения Новосибирской области". На открытии Андрей Шимкив заметил, что новое отделение больницы было одной из важнейших для всего Сузунского района задач. "Мы к этому шли лет пятнадцать точно, с 2006-го года, - напомнил он. - Тяжело, с какими-то проблемами, но тем не менее всегда это был один из приоритетных вопросов".

Фото: Татьяна Кравченко
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Всего в реконструкцию больницы в два этапа было вложено свыше 721 миллиона рублей, из них больше 522 миллионов потребовалось на строительство оперблока и приобретение медоборудования. По мнению Александра Аксененко, проект удалось реализовать благодаря слаженной работе исполнительной власти, подрядчика и активному взаимодействию главы района с председателем Законодательного собрания региона. "У Сузунского района большие перспективы как центра притяжения", - высказал уверенность парламентарий.

- Для организации медицинской помощи здесь сделано все необходимое в соответствии со всеми стандартами, - заявил глава регионального минздрава Константин Хальзов. - На сегодня это, пожалуй, самый современный оперблок в Новосибирской области. Позавидовать сузунцам в чем-то может даже областная больница. Считаю, что тот план развития здравоохранения Сузунского района и Сузунской ЦРБ, который претворяется в жизнь, имеет колоссальное значение для населения района.

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