В Петербурге таксист зарезал пассажира и ранил еще одного человека

В Петербурге объявлен в розыск таксист, который убил ножом пассажира и ранил еще одного человека. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД Санкт-Gетербурга и Ленинградской области.

По данным главка, 10 декабря в 22.15 в полицию Московского района поступило сообщение о том, что на улице Ленсовета между водителем автомобиля Hyundai Solaris и неизвестным мужчиной произошла ссора. Во время конфликта водитель несколько раз ударил мужчину ножом, после чего скрылся.

По словам очевидца, вначале автомобиль припарковался возле дома №34. Из машины вышли водитель и пассажир. В руках водителя находился "предмет, напоминающий нож". Затем между ними возник конфликт, который продолжился в находящемся рядом магазине. Через некоторое время из магазина вышел мужчина и сообщил, что его ударили ножом. Прибывшая на место происшествия скорая помощь забрала двух мужчин с ножевыми ранениями.

Позже из больницы сообщили, что один из мужчин скончался, а второй находится в тяжелом состоянии.