На севере Крыма пьяный мотоциклист сбил трех человек

В селе Стальном Джанкойского района мотоциклист наехал на трех человек, в том числе детей 2010 и 2020 года рождения. Также от наезда пострадала их старшая 18-летняя сестра. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

Инцидент произошел накануне вечером. Трое пешеходов, на которых наехал нетрезвый мотоциклист, шли по обочине автомобильной дороги. Их госпитализировали в медицинское учреждение. У матери пострадавших, которая находилась рядом с детьми в момент наезда, телесных повреждений нет.

Правоохранители намерены установить все обстоятельства происшествия и дать правовую оценку работе органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений, совершаемых несовершеннолетними. При выявлении нарушений они примут весь комплекс мер прокурорского реагирования.