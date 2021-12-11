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11.12.2021 13:40
Рубрика: Происшествия

На севере Крыма пьяный мотоциклист сбил трех человек

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

В селе Стальном Джанкойского района мотоциклист наехал на трех человек, в том числе детей 2010 и 2020 года рождения. Также от наезда пострадала их старшая 18-летняя сестра. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

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Инцидент произошел накануне вечером. Трое пешеходов, на которых наехал нетрезвый мотоциклист, шли по обочине автомобильной дороги. Их госпитализировали в медицинское учреждение. У матери пострадавших, которая находилась рядом с детьми в момент наезда, телесных повреждений нет.

Правоохранители намерены установить все обстоятельства происшествия и дать правовую оценку работе органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений, совершаемых несовершеннолетними. При выявлении нарушений они примут весь комплекс мер прокурорского реагирования.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

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