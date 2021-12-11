РФ призывает суд в США продлить приостановку разбирательства с экс-акционерами ЮКОСа

Россия направила в федеральный суд американского столичного округа Колумбия ходатайство с просьбой продлить приостановку судебного разбирательства по делу экс-акционеров ЮКОСа. Как передает ТАСС, соответствующие документы появились в электронной базе суда.

Как напоминает агентство, бывшие акционеры нефтяной компании пытаются взыскать с российского государства 50 миллиардов долларов. Российская сторона просит приостановить разбирательство до вынесения апелляционным судом Амстердама своего решения в рамках параллельного процесса.

ТАСС напоминает, что год назад судья федерального суда округа Колумбия Берил Хауэлл удовлетворила прошение РФ и распорядилась продлить приостановку рассмотрения дела до 18 ноября 2022 года или до тех пор, пока не будет изучена кассационная жалоба Москвы в Верховном суде Нидерландов в рамках параллельного судебного процесса в Гааге.

А ноябре этого года Верховный суд Нидерландов отменил постановление апелляционного суда Гааги о выплате Россией более 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа. Дело направлено на пересмотр в апелляционном суде Амстердама. ТАСС уточняет: Верховный суд Нидерландов поддержал доводы кассационной жалобы о том, что бывшие акционеры ЮКОСа совершили мошенничество в арбитражном разбирательстве.