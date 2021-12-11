РФ призывает суд в США продлить приостановку разбирательства с экс-акционерами ЮКОСа

Новости

Эксперт рассказала о зимнем "морезаменителе" 13:00
Кремль: РФ покрывает 40% потребностей Греции в природном газе 12:51
В России к 2030 году планируют увеличить турпоток до 140 млн человек 12:36
В Москве парковки в новогодние праздники будут бесплатными 12:34
В Болгарии создана парламентская коалиция 12:17
Московское метро могут протянуть за Внуково для "Экспо-2030" 12:11
Прокуратура проверит экстренное возвращение самолета в "Шереметьево" 12:06
"Ленфильм" отреставрирует все фильмы своей "золотой коллекции" 11:57
Видео: Наталия Орейро впервые посетила Россию как гражданка страны 11:41
Кабмин выделил еще 5,5 млрд рублей на поддержку льготной ипотеки 11:21
АТОР: Крым и Абхазия соперничают за второе место по спросу у туристов на Новый год 11:00
США отложили оказание Украине пакета военной помощи 10:49
Вышел последний выпуск "Голоса" с участием Градского 10:36
В Шереметьево экстренно сел Boeing, летевший в Краснодар 10:26
Овечкин обновил рекорд "Вашингтона", отдав две передачи в матче с "Питтсбургом" 09:31
"Тонкий психологический момент": появилась новая схема обмана россиян 08:50
Песков: РФ беспокоит переброска через греческий порт военной техники НАТО 08:05
Корабль ТОФ "Адмирал Пантелеев" прибыл в порт Манила 07:56
В США два человека погибли из-за торнадо, еще 20 под завалами 07:22
АТОР: Новогодние туры по России подорожали на 15% 07:00
Гинцбург: Прибывшие из ЮАР россияне с "омикроном" были привиты и болеют легко 06:40
Сингапур одобрил вакцинацию от коронавируса детей от 5 лет 06:31
Депутат Госдумы не исключил ограничений на поездки в Египет из-за "омикрона" 05:41
Байден подписал закон, который упрощает процедуру повышения потолка госдолга 05:11
Профессор высказался в пользу приостановки авиасообщения с Южной Африкой 04:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Каким будет новый федеральный трехлетний бюджет
Каким будет новый федеральный трехлетний бюджет
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
Как проверить справедливость начисленной квартплаты
Как проверить справедливость начисленной квартплаты
11.12.2021 12:56
Рубрика: Происшествия

РФ призывает суд в США продлить приостановку разбирательства с экс-акционерами ЮКОСа

Текст: Владислав Куликов

Россия направила в федеральный суд американского столичного округа Колумбия ходатайство с просьбой продлить приостановку судебного разбирательства по делу экс-акционеров ЮКОСа. Как передает ТАСС, соответствующие документы появились в электронной базе суда.

Фото: Тверской областной суд / Комсомольская правда
Верховный суд разъяснил, когда человек имеет право на самооборону

Как напоминает агентство, бывшие акционеры нефтяной компании пытаются взыскать с российского государства 50 миллиардов долларов. Российская сторона просит приостановить разбирательство до вынесения апелляционным судом Амстердама своего решения в рамках параллельного процесса.

ТАСС напоминает, что год назад судья федерального суда округа Колумбия Берил Хауэлл удовлетворила прошение РФ и распорядилась продлить приостановку рассмотрения дела до 18 ноября 2022 года или до тех пор, пока не будет изучена кассационная жалоба Москвы в Верховном суде Нидерландов в рамках параллельного судебного процесса в Гааге.

А ноябре этого года Верховный суд Нидерландов отменил постановление апелляционного суда Гааги о выплате Россией более 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа. Дело направлено на пересмотр в апелляционном суде Амстердама. ТАСС уточняет: Верховный суд Нидерландов поддержал доводы кассационной жалобы о том, что бывшие акционеры ЮКОСа совершили мошенничество в арбитражном разбирательстве.

Происшествия Правосудие Суд

Главное сегодня

Кремль: РФ покрывает 40% потребностей Греции в природном газе
Песков объяснил реакцию Путина на слова Сокурова
За сутки в России подтверждено 30 288 случаев COVID-19 в 85 регионах
Поправки в Трудовой кодекс позволят работникам получить больше дней отпуска
Прокуратура проверит экстренное возвращение самолета в "Шереметьево"
Почему начали процветать треш-блоги
Как защитить себя от интернет-мошенников