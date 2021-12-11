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Умер Михаил Финберг - дирижер из "Угадай мелодию"

Новости
    11.12.2021, 12:06
Текст:   Олег Усков
Фото: Виктора Толочко/ РИА Новости Фото: Виктора Толочко/ РИА Новости
Фото: Виктора Толочко/ РИА Новости

Народный артист Беларуси Михаил Финберг скончался 11 декабря на 75-м году жизни. Об этом сообщил телеканал ОНТ. Информацию о смерти дирижера подтвердили в министерстве здравоохранения страны.

Михаил Яковлевич Финберг родился 21 февраля 1947 года в Мозыре. В музыкальной школе занимался скрипкой. В 1970-м окончил Белорусскую государственную консерваторию по специальности "тромбон" и аспирантуру при ней - по специальности "оркестровое дирижирование".

Финберг - воспитанник военного оркестра штаба Белорусского военного округа (1962-1966 годы), артист оркестра Белорусского радио и телевидения, главный дирижер оркестра Минского государственного цирка в 1970-1987-м, с 1987 года - художественный руководитель, директор Государственного концертного оркестра республики.

В 1995 году был дирижером оркестра на конкурсе "Евровидение" во время выступления Филиппа Киркорова с песней "Колыбельная для вулкана", а позднее вошел в жюри НГТРК национального отбора Беларуси на конкурс "Евровидение". Дирижер музыкального фестиваля "Славянский базар".

В 1995-1997 годах, а также в 1999-м, Михаил Финберг и его оркестр были постоянными участниками телеигры "Угадай мелодию" на ОРТ, исполняя заглавную музыкальную тему и джинглы правильного и неправильного ответов.

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