Умер основатель и вокалист The Monkees Майкл Несмит

Очередная утрата классического пантеона рок-н-ролла - умер один из создателей, вокалист и гитарист The Monkees, американского "ответа" "битлам", Майкл Несмит.

Музыкант умер 10 декабря в возрасте 78 лет. Об этом сообщает Rolling Stone со ссылкой на семью артиста.

Несмит скончался в своем доме в Калифорнии. Напомним, что о серьезных проблемах со здоровьем Несмита стало известно в 2018 году, когда музыкант был вынужден начать отменять запланированные концерты. Позже Майкл признался, что уже четырежды перенес шунтирование сердца.

Роберт Майкл Несмит родился в Хьюстоне, Техас, 30 декабря 1942 года. Певец, автор песен, мультинструменталист, актер, кинопродюсер. В детстве пел в хоре, участвовал в школьном драмкружке. В 1960 году ушел служить в ВВС. Через два года, демобилизовавшись, поступил в колледж, где познакомился с Джоном Лондоном, своим будущим партнером по The Monkees, актером и музыкантом (Лондон умер в Техасе в 2000 году в возрасте 58 лет).

The Monkees появились в 66-м, работали до 71-го года, после чего множество раз распадались и воссоединялись, последний из них - в 2010-м. Дебютный альбом выпустили тогда же, в 66-м, и успех его был сенсационным - 78 недель в чарте Billboard, из них тринадцать - на первом месте.