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Умерла актриса из фильма "Помнишь запах сирени..." Наталья Филиппова

Новости
    11.12.2021, 10:02
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

8 декабря в Москве скончалась российская актриса театра и кино Наталья Филиппова. Об этом сообщается на сайте Московского драматического театра "Бенефис".

"Руководство театра с глубоким прискорбием извещает, что скоропостижно скончалась Наталия Николаевна Филиппова. Более двадцати лет прослужила она в нашем театре, играла в спектаклях в качестве актрисы, занималась организационными делами в качестве заведующей труппой", - сказано в некрологе.

Коллеги вспоминают актрису как замечательного, светлого человека, заслуженно пользовавшегося любовью и уважением коллектива театра.

Наталья Филиппова родилась 17 февраля 1943 года. В 1964-м окончила Высшее театральное училище имени Щепкина. До "Бенефиса" работала в Театре на Покровке и Московском театре комедии, сотрудничала с Театром имени Маяковского.

Как актриса кино появляется в драме Бориса Галкина с Ириной Розановой "Помнишь запах сирени…".

Бывший муж - Дмитрий Михайлов, актер и режиссер Центрального телевидения. Дочь - актриса Дарья Михайлова (Таня из "Голубого портрета", дебют).

Когда Дарья была еще маленькой, родители развелись, отец в 1977 году иммигрировал в Соединенные Штаты, работал там режиссером небольшого театра и спустя пять лет скоропостижно скончался.

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