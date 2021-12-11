В Минске прогнозируют фундаментальный прорыв благодаря ядерной технологии

Атомный энергетический гигант Беларуси, сооружаемый в Островце совместно с российскими специалистами, еще только делает свои первые трудовые шаги, умножая индустриальный потенциал республики, а ученые уже обсуждают возможность создания национального центра ядерных исследований и технологий.

А заглянуть за горизонт дня сегодняшнего, понять, как это отразится на развитии белорусской науки, медицины и образования репортерам БЕЛТА любезно предложило руководство корпорации Союзного государства "Росатом", пригласив в сибирскую кладовую науки, как традиционно именуют Томский политехнический университет. Его коллектив решает комплекс перспективных задач, используя в качестве рабочей площадки и единственный в России действующий вузовский реактор.

Правда, в отличие от энергетических собратьев, мощность которых исчисляются тысячами мегаватт, мощность университетского ядерного котла не превышает и шести. Зато он достаточно прост в управлении и функционировании, пояснил руководитель реактора Артем Наймушин, пригласив пройти к командному пункту управления реактором, на котором в это время велись работы по получению изотопа иттрия.

Бояться радиации не следует, предупредил ученый. Глубина бака около восьми метров, а под центром управления порядка 50 кубометров сверхчистой воды, обеспечивающей охлаждение реактора, а также защиту от радиации и замедление нейтронов.

Гости обратили внимание и на тяжелые боксы, в которых ведется производство, в том числе изотопов. Например, изотоп фосфора-32, который используется в медицинских целях для in-vitro тестирования лекарственных препаратов и их влияния на организм человека. Здесь же получают лютеций 177. В клинической практике его применяют для безопасного уничтожения множественных мелких опухолей и метастазов.

Несмотря на свои компактные размеры, объяснил научный руководитель, реактор имеет десять горизонтальных каналов, которые используются для различных исследований, и чуть больше десятка вертикальных, необходимых для производства радиоизотопной продукции. Это и позволяет одновременно облучать множество мишеней, поясняет Наймушин, и добавляет, что всего установлено более ста единиц оборудования.

Вот, например, в горячей камере одной из лабораторий, которой заведует Евгений Нестеров, идет переработка высокорадиоактивных образцов. Именно здесь идет производство микросфер иттрия, которые предназначаются для радиоэмболизации рака или метастазов печени, сообщил он, отметив, что пока это безальтернативное терапевтическое средство для аналогичных клинических показаний.

Кстати, на мощностях томского реактора был начат и выпуск контрастных препаратов для визуализации в онкологии и кардиологии, меченных изотопом технеция-99м. За этими сложными формулировками, кроется, по словам ученых, настоящий прорыв в сфере многих социально значимых заболеваний.

Следует отметить, что изделия, разработанные в Сибири, применяются и для обнаружения злокачественных процессов щитовидной железы, костной ткани, почек и печени, лимфатической системы. При этом они позволяют максимально сохранить неизмененные органы и ткани при необходимости хирургического вмешательства или лучевой терапии.

Комментируя задачи вузовского реактора, Наймушин уточнил, что главная его цель состоит не только в получении научных данных, но и в подготовке потенциальных экспертов-атомщиков. По его словам, ежегодно в сибирском научном центре проходят обучение более 400 студентов из различных регионов мира.

А руководитель международных ядерных образовательных программ томского вуза Вера Верхотурова обратила внимание на тот факт, что для обеспечения безопасной и эффективной работы станции необходима адекватная научно-производственная база с исследовательским ядерным реактором. Поскольку в Беларуси уже построена АЭС, то центр с исследовательским реактором поможет решить вопросы практической подготовки кадров.

Кроме того, по ее словам, не менее важно самообеспечение сильноточной электроникой - одним из важнейших направлений в национальной безопасности страны. Не менее ценным исследовательский реактор является и для сферы образования. На одной площадке сосредоточены установки, которые дают полное представление обо всем спектре ядерно-радиационных специальностей: от ядерной безопасности до управления реактором, от ядерной медицины до экологии.

Остается напомнить, что сооружение Томского ИРТ началось более 60 лет назад, а первая цепная реакция в реакторе была получена летом 1967 года. И еще один немаловажный факт: последние ремонтные работы, которые провели на реакторе пять лет назад, продлили срок его службы до 2035 года, резюмирует агентство.