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Вышел трейлер байопика о Златане Ибрагимовиче

Новости
    11.12.2021, 10:57
Текст:   Юлия Авакова
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

В Сети появился русскоязычный трейлер шведско-датско-нидерландской биографической драмы о непростом взрослении бывшего капитана сборной Швеции, ныне - нападающего "Милана" Златана Ибрагимовича.

Ибрагимович родился в 1981 году в Мальме, в семье бошняка и хорватки, свои первые шаги на футбольном поле будущий гений футбола совершил в клубе "Балкан", основанном выходцами из СФРЮ в 1962 году.

Вспыльчивость, бескомпромиссность и упрямство Ибрагимовича существенно осложняли его продвижение в командном виде спорта даже в нежном возрасте и долгое время оставались серьезным карьерным препятствием - выступая еще в детской группе, он не раз оказывался на скамейке запасных за плохое поведение, при этом, будучи "реабилитированным", он не раз умудрялся кардинальным образом изменить ход матча и счет на табло.

В 12 лет Ибрагимович попал в юношескую команду "Мальме", впоследствии его переход в лондонский "Арсенал" не состоялся из-за того, что молодому футболисту предложили "показать себя" (тогда же родилась фраза "Златан не ходит на прослушивания"). С 2001 года его клубный путь был продолжен уже за пределами Швеции, в нидерландском "Аяксе, а затем в Италии (с двухлетним интермеццо в "Барселоне"), после чего он отправился в "ПСЖ", "Манчестер Юнайтед" и "Лос-Анджелес Гэлакси".

Фото: kinopoisk.ru
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В январе 2020 года Ибрагимович вернулся в Милан, а 7 февраля забил 500-й и 501-й гол в карьере. На этом рекорды не закончились - 12 сентября в возрасте 39 лет и 344 дней он стал самым возрастным неитальянским игроком Серии А, забившим гол (оттеснив попутно Бруну Алвеша на вторую строчку).

Режиссером фильма стал Йенс Шегрен, 11-летнего Златана сыграл Доминик Андерссон Байрактати, а 17-летнего - Гранит Рушити. Премьера фильма в России состоится 10 февраля 2022 года, цифровой релиз запланирован на 14 мая.

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