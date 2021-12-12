Что будет с рублем, нефтью и биржей на следующей неделе

Рубль

Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка:

- Мы ожидаем, что на предстоящей неделе курс рубля будет торговаться в диапазоне 72,5-74,5 к доллару и 82-84 к евро. Эта неделя насыщена событиями, поэтому не исключаем повышенной волатильности на валютном рынке.

Поддержку рублю окажут высокие цены на энергоносители и значительный приток валюты в страну, стартующий декабрьский налоговый период, повышение процентной ставки Банком России и в целом благоприятное окончание года для активов развивающихся стран на фоне снижения опасений в отношении нового штамма ковида "омикрон".

Также позитивом для рубля может стать вероятное уменьшение геополитической напряженности в свете ожидаемых переговоров между Россией и НАТО.

Главным событием предстоящей недели для всех финансовых рынков и возможным риском для рубля будет заседание американского Центробанка по монетарной политике в среду. ФРС, как ожидается, сохранит околонулевую процентную ставку и объявит об ускорении сокращения программы выкупа активов с января с $15 млрд до $30 млрд в месяц.

Однако, если риторика ФРС окажется более жесткой и она заявит о готовности быстрее ужесточать монетарную политику для борьбы с инфляцией, то не исключен новый виток оттока капитала с развивающихся рынков и ослабление рубля.

Курс евро может поддержать решение ЕЦБ по монетарной политике в четверг. Европейский регулятор, как ожидается, сохранит ультранизкие процентные ставки и объявит о завершении программы пандемического количественного смягчения в марте. Более решительные заявления со стороны ЕЦБ для сдерживания инфляции приведут к более сильному курсу евро.

В свою очередь, ужесточение монетарной политики Банком России поддержит рубль. Полагаем, что на заседании в эту пятницу ЦБ повысит ключевую ставку ещё на 100 б.п., до 8,5% годовых. Увеличение реальной рублевой процентной ставки повысит привлекательность рублевых активов как для российских, так и иностранных инвесторов.

Нефть

Владимир Евстифеев, начальник аналитического управления банка "Зенит":

- Нефтяной рынок фактически уже отыграл последствия предыдущего падения и находится на равновесных уровнях. Пока основные опасения за новый штамм "омикрон" не оправдались, но его исследования продолжаются и здесь по-прежнему возможны негативные сюрпризы.

Давление на котировки может оказать укрепление доллара вслед за ростом инфляции в США и ужесточения риторики ФРС. Отраслевая статистика из США пока выглядит нейтрально и не располагает к движению котировок. Риски китайского строительного сектора угрожают темпам роста экономики страны, что неизбежно приведет к переоценке перспектив спроса на нефть в следующем году.

Тем не менее, ОПЕК+ продолжает мониторить ситуацию и готова к оперативным решениям на случай ухудшения ситуации с ценами. Именно уверенность в том, что ОПЕК+ контролирует ситуацию должна позволить котировкам Brent удержаться в диапазоне $72-75 за баррель.

Биржа

Александр Бахтин, инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций":

- На минувшей неделе российский рынок акций в основном торговался в "красной" зоне. Среди причин этого - неустойчивые общерыночные настроения, геополитика, отсутствие выраженных драйверов для дальнейшего роста. Важнейшими темами на общерыночном уровне остаются риски со стороны пандемии коронавируса, связанные с новым "омикрон"-штаммом, долговые проблемы китайских застройщиков, инфляционные риски и монетарные сигналы мировых ЦБ.

На будущей неделе ключевым событием станет заседание ФРС (15 декабря), регулятор обновит макроэкономические прогнозы. Американский ЦБ будет исходить в своих действиях и планах исходя из текущей макроэкономической картины, прежде всего, состояния рынка труда и инфляционной картины. На заседании может обсуждаться вопрос об ускорении сворачивания программы количественного смягчения.

Цены на нефть могут локально усиливать волатильность - помимо важных для общерыночного риск-аппетита предстоящих событий, на будущей неделе ожидаются публикации обновленных прогнозов по спросу на 2022 год от МЭА (13 декабря) и ОПЕК (14 декабря).

На наш взгляд, на следующей неделе мы вряд ли увидим какой-то выраженный тренд. Биржевые индексы с большой вероятностью сохранят умеренно волатильную динамику. При этом явных поводов для массированных продаж пока не просматривается.

Прогноз по индексу Мосбиржи на неделю - 3715-3865 п., по индексу РТС - 1585-1705 п.