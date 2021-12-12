Что будет с рублем, нефтью и биржей на следующей неделе

Новости

Читатели WSJ раскритиковали статью об "агрессии РФ против Украины" 00:55
Скончался дирижер, народный артист Беларуси Михаил Финберг 00:16
В РПЦ проступки подростков объяснили недостатком религиозного образования 11.12.2021
ВСУ разместили танки и минометы в населенных пунктах Донбасса 11.12.2021
Посол Украины Мельник призвал не ждать помощи от Германии 11.12.2021
Митрополит Иларион: Об объединении православных и католиков никто не ведет речи 11.12.2021
РПЦ: Конструктивные отношения России и США нужны для безопасности всего мира 11.12.2021
Заместитель гендиректора "Спартака" Кузьмичев покинул клуб 11.12.2021
Британский экономист признался, что не может дать прогноз на 2022 год 11.12.2021
Помощник госсекретаря США Донфрид посетит Москву и Киев 11.12.2021
СМИ: Летевший в Сочи самолет изменил курс из-за неопознанного объекта 11.12.2021
До 1 542 сократилось количество военнослужащих с коронавирусом 11.12.2021
Женская сборная России по гандболу обыграла Черногорию на ЧМ 11.12.2021
Blue Origin впервые отправила в суборбитальный полет шесть туристов 11.12.2021
Назарбаев назвал причины распада СССР 11.12.2021
Детский омбудсмен выступила за принятие закона о распределенной опеке 11.12.2021
Львова-Белова поддержала идею создания центров для детей с инвалидностью 11.12.2021
"Лион" согласовал контракт с Азмуном 11.12.2021
В Москву идет резкое потепление 11.12.2021
В Москве двое детей пострадали при пожаре 11.12.2021
Участники драки в подземном переходе в Москве заявили о провокации 11.12.2021
Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Абу-Даби 11.12.2021
СМИ: Разведывательный самолет США летал над Донбассом 11.12.2021
Болельщик умер на стадионе после матча "Крылья Советов" - "Рубин" 11.12.2021
Российской певице Мари Gu запретили въезд на Украину 11.12.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Каким будет новый федеральный трехлетний бюджет
Каким будет новый федеральный трехлетний бюджет
Как проверить справедливость начисленной квартплаты
Как проверить справедливость начисленной квартплаты
Ревакцинация: какая и кому нужна бустерная прививка
Ревакцинация: какая и кому нужна бустерная прививка
12.12.2021 01:00
Рубрика: Экономика

Что будет с рублем, нефтью и биржей на следующей неделе

Текст: Роман Маркелов
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Рубль

Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка:

- Мы ожидаем, что на предстоящей неделе курс рубля будет торговаться в диапазоне 72,5-74,5 к доллару и 82-84 к евро. Эта неделя насыщена событиями, поэтому не исключаем повышенной волатильности на валютном рынке.

Фото: istock
Банк России указал на главные недостатки криптовалют

Поддержку рублю окажут высокие цены на энергоносители и значительный приток валюты в страну, стартующий декабрьский налоговый период, повышение процентной ставки Банком России и в целом благоприятное окончание года для активов развивающихся стран на фоне снижения опасений в отношении нового штамма ковида "омикрон".

Также позитивом для рубля может стать вероятное уменьшение геополитической напряженности в свете ожидаемых переговоров между Россией и НАТО.

Главным событием предстоящей недели для всех финансовых рынков и возможным риском для рубля будет заседание американского Центробанка по монетарной политике в среду. ФРС, как ожидается, сохранит околонулевую процентную ставку и объявит об ускорении сокращения программы выкупа активов с января с $15 млрд до $30 млрд в месяц.

Однако, если риторика ФРС окажется более жесткой и она заявит о готовности быстрее ужесточать монетарную политику для борьбы с инфляцией, то не исключен новый виток оттока капитала с развивающихся рынков и ослабление рубля.

Курс евро может поддержать решение ЕЦБ по монетарной политике в четверг. Европейский регулятор, как ожидается, сохранит ультранизкие процентные ставки и объявит о завершении программы пандемического количественного смягчения в марте. Более решительные заявления со стороны ЕЦБ для сдерживания инфляции приведут к более сильному курсу евро.

В свою очередь, ужесточение монетарной политики Банком России поддержит рубль. Полагаем, что на заседании в эту пятницу ЦБ повысит ключевую ставку ещё на 100 б.п., до 8,5% годовых. Увеличение реальной рублевой процентной ставки повысит привлекательность рублевых активов как для российских, так и иностранных инвесторов.

Нефть

Владимир Евстифеев, начальник аналитического управления банка "Зенит":

- Нефтяной рынок фактически уже отыграл последствия предыдущего падения и находится на равновесных уровнях. Пока основные опасения за новый штамм "омикрон" не оправдались, но его исследования продолжаются и здесь по-прежнему возможны негативные сюрпризы.

Новак рассказал о предотвращении возможного коллапса на рынке нефти

Давление на котировки может оказать укрепление доллара вслед за ростом инфляции в США и ужесточения риторики ФРС. Отраслевая статистика из США пока выглядит нейтрально и не располагает к движению котировок. Риски китайского строительного сектора угрожают темпам роста экономики страны, что неизбежно приведет к переоценке перспектив спроса на нефть в следующем году.

Тем не менее, ОПЕК+ продолжает мониторить ситуацию и готова к оперативным решениям на случай ухудшения ситуации с ценами. Именно уверенность в том, что ОПЕК+ контролирует ситуацию должна позволить котировкам Brent удержаться в диапазоне $72-75 за баррель.

Биржа

Александр Бахтин, инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций":

- На минувшей неделе российский рынок акций в основном торговался в "красной" зоне. Среди причин этого - неустойчивые общерыночные настроения, геополитика, отсутствие выраженных драйверов для дальнейшего роста. Важнейшими темами на общерыночном уровне остаются риски со стороны пандемии коронавируса, связанные с новым "омикрон"-штаммом, долговые проблемы китайских застройщиков, инфляционные риски и монетарные сигналы мировых ЦБ.

Глава биржи оценил перспективы торговли лесом после Нового года

На будущей неделе ключевым событием станет заседание ФРС (15 декабря), регулятор обновит макроэкономические прогнозы. Американский ЦБ будет исходить в своих действиях и планах исходя из текущей макроэкономической картины, прежде всего, состояния рынка труда и инфляционной картины. На заседании может обсуждаться вопрос об ускорении сворачивания программы количественного смягчения.

Цены на нефть могут локально усиливать волатильность - помимо важных для общерыночного риск-аппетита предстоящих событий, на будущей неделе ожидаются публикации обновленных прогнозов по спросу на 2022 год от МЭА (13 декабря) и ОПЕК (14 декабря).

На наш взгляд, на следующей неделе мы вряд ли увидим какой-то выраженный тренд. Биржевые индексы с большой вероятностью сохранят умеренно волатильную динамику. При этом явных поводов для массированных продаж пока не просматривается.

Прогноз по индексу Мосбиржи на неделю - 3715-3865 п., по индексу РТС - 1585-1705 п.

Экономика Финансы Валютный рынок Экономика Финансы Фондовый рынок Экономика Отрасли Нефть и газ Обзор рынков Цена на нефть Динамика фондового рынка Курс рубля

Главное сегодня

СМИ: Летевший в Сочи самолет изменил курс из-за неопознанного объекта
В Израиле зафиксирован первый тяжелый случай после заражения "омикроном"
Песков объяснил реакцию Путина на слова Сокурова
Помощник госсекретаря США Донфрид посетит Москву и Киев
Володин сообщил, от чего будет зависеть решение по поправкам о QR-кодах
Сколько можно заработать в новогодние каникулы
Без клада и наследства: 4 способа накопить на достойную пенсию