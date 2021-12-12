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Рубрика: В мире

Двенадцать человек пропали без вести после взрыва газа на Сицилии

Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Не менее 12 человек пропали без вести в результате взрыва газа в итальянском городе Равануза на острове Сицилия. Инцидент произошел в 20:30 по местному времени. Почти полностью разрушен пятиэтажный дом, еще два здания - повреждены. После взрыва начался пожар, сообщает ТАСС.

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На место ЧП, которое "выглядит как поле битвы", оперативно прибыли спасатели, скорая помощь и другие экстренные службы. Продолжается разбор завалов. О погибших и пострадавших СМИ не сообщают. Но то, что жертвы будут, сомнений нет.

Десятки местных жителей не могут дозвониться своих родственников. Среди тех, чья судьба остается неизвестной - трое детей и молодая семейная пара.

Мэр Раванузы обратился к местным жителям за помощью. Необходима спецтехника. Кроме того, добровольцы могут присоединиться к разбору завалов.

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