Эксперт объяснил, как правильно выбрать искусственную ель

Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин объяснил, как купить качественную искусственную ель. По его словам, нужно обратить внимание на две вещи - запах и состав, сообщает RT.

Именно запах, говорит Шапкин, расскажет о качестве использованных производителем материалов.

"Вдыхание растворителей, которые выделяются из некачественного пластика, чревато проблемами со здоровьем, тем более, что ёлка будет стоять на протяжении, может быть, двух и более недель", - рассказал эксперт.

Что касается состава, то качественная ель должна быть сделана из полиэтилена. По словам Шапкина, это самый безопасный пластик.

"Все хлоро- и стиролосодержащие пластики выделяют вредные вещества. Единственный более или менее нормальный полимерный материал - это полиэтилен низкого давления, где не использованы пластификаторы для придания ему дополнительной пластичности, или отвердители", - говорит специалист.

Определить материал можно по маркировке на упаковке.

"Если полиэтилен, можно смело брать, будет долго служить и достаточно безопасно", - подытожил Шапкин.