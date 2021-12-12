Постановление правительства Республики Хакасия от 10 декабря 2021 года № 627 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Хакасия от 13.03.2020 № 102 "О введении на территории Республики Хакасия режима повышенной готовности и реализации дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций"

Рассмотрев протест прокурора Республики Хакасия от 26.11.2021 № 22-17-2021 на абзацы первый, второй, третий, седьмой пункта 4 постановления Правительства Республики Хакасия от 13.03.2020 № 102 "О введении на территории Республики Хакасия режима повышенной готовности и реализации дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" (в ред. от 05.11.2021) в части, Правительство Республики Хакасия постановляет:

1. Удовлетворить частично протест прокурора Республики Хакасия от 26.11.2021 № 22-17-2021 на абзацы первый, второй, третий, седьмой пункта 4 постановления Правительства Республики Хакасия от 13.03.2020 № 102 "О введении на территории Республики Хакасия режима повышенной готовности и реализации дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" (в ред. от 05.11.2021) в части.

2. Внести в постановление Правительства Республики Хакасия от 13.03.2020 № 102 "О введении на территории Республики Хакасия режима повышенной готовности и реализации дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 16.03.2020, № 1900202003160001; 18.03.2020, № 1900202003180002; 27.03.2020, № 1900202003270002; 30.03.2020, № 1900202003300011; 31.03.2020, № 1900202003310003; 01.04.2020, № 1900202004010004; 04.04.2020, № 1900202004040001; 10.04.2020, № 1900202004100007; 17.04.2020, № 1900202004170007; 24.04.2020, № 1900202004240001; 30.04.2020, № 1900202004300001; 11.05.2020, № 1900202005110001; 14.05.2020, № 1900202005140001; 25.05.2020, № 1900202005250005; 29.05.2020, № 1900202005290007; 05.06.2020, № 1900202006050003; 11.06.2020, № 1900202006110002; 30.06.2020, № 1900202006300002; 10.07.2020, № 1900202007100003; 24.07.2020, № 1900202007240002; 30.07.2020, № 1900202007300001; 07.08.2020, № 1900202008070004; 13.08.2020, № 1900202008130003; 21.08.2020, № 1900202008210001; 28.08.2020, № 1900202008280007; 04.09.2020, № 1900202009040007; 02.10.2020, № 1900202010020002; 19.10.2020, № 1900202010190004; 30.10.2020, № 1900202010300007; 03.11.2020, № 1900202011030003; 06.11.2020, № 1900202011060001; 10.11.2020, № 1900202011100001; 12.11.2020, № 1900202011120007; 24.11.2020, № 1900202011240002; 26.11.2020, № 1900202011260005; 27.11.2020, № 1900202011270004; 08.12.2020, № 1900202012080002; 29.12.2020, № 1900202012290002; 05.02.2021, № 1900202102050003; 19.02.2021, № 1900202102190001; 04.03.2021, № 1900202103040015; 10.03.2021, № 1900202103100002; 18.03.2021, № 1900202103180008; 19.03.2021, № 1900202103190001; 31.03.2021, № 1900202103310001; 01.04.2021, № 1900202104010001; 26.04.2021, № 1900202104260007; 17.05.2021, № 1900202105170001; 25.05.2021, № 1900202105250002; 01.06.2021, № 1900202106010001; 17.06.2021, № 1900202106170003; 25.06.2021, № 1900202106250005; 29.06.2021, № 1900202106290002; 21.07.2021, № 1900202107210001; 23.07.2021, № 1900202107230002; 28.07.2021, № 1900202107280003; 20.08.2021, № 1900202108200001; 31.08.2021, № 1900202108310002; 18.09.2021, № 1900202109180008; 12.10.2021, № 1900202110120001; 26.10.2021, № 1900202110260009; 29.10.2021, № 1900202110290001, № 1900202110290011; 05.11.2021, № 1900202111050001) следующие изменения:

1) в пункте 1 слова "12 декабря 2021" заменить словами "23 января 2022";

2) в пункте 3:

абзац второй подпункта 2 изложить в следующей редакции:

"проводить мероприятия, реализовывать товары, выполнять работы, оказывать услуги (кроме мероприятий, товаров, работ, услуг проведение, продажа, выполнение и оказание которых соответственно не были приостановлены), за исключением случаев наличия у соответствующего субъекта хозяйственной деятельности оформленного с соблюдением правил, установленных пунктом 4 настоящего постановления, паспорта коллективного иммунитета к новой коронавирусной инфекции (COVID-19);";

абзац второй подпункта 3 изложить в следующей редакции:

"осуществлять организацию мероприятий (мероприятия для молодежи, корпоративные мероприятия, свадьбы, юбилеи, поминальные обеды и любые другие), а также оказывать услуги, за исключением случаев наличия у соответствующего субъекта хозяйственной деятельности оформленного с соблюдением правил, установленных пунктом 4 настоящего постановления, паспорта коллективного иммунитета к новой коронавирусной инфекции

(COVID-19);";

3) в пункте 4:

абзац второй дополнить словами "и получения адресатом";

абзацы шестой-седьмой изложить в следующей редакции:

"В случае если соответствующим судом установлено, что оформленный юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем паспорт коллективного иммунитета к COVID-19 содержит недостоверные сведения, касающиеся достижения требуемого процентного соотношения работников (от фактической численности работников), прошедших вакцинацию против COVID-19, необходимого для его оформления, такой паспорт считается недействительным со дня вступления в силу судебного акта, установившего данный факт.

В целях защиты жизни, здоровья людей от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в случае если оформленный юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем паспорт коллективного иммунитета к COVID-19 оказался недействительным по основаниям и в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, соответствующее юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе оформить новый паспорт коллективного иммунитета к COVID-19 в отношении того же объекта не ранее чем по истечении:";

дополнить абзацами восьмым-одиннадцатым следующего содержания:

"10 дней со дня, когда соответствующий паспорт коллективного иммунитета к COVID-19 стал считаться недействительным впервые;

трех месяцев со дня, когда повторно оформленный в отношении того же объекта паспорт коллективного иммунитета к COVID-19 стал считаться недействительным;

шести месяцев со дня, когда оформленный в отношении того же объекта в третий и более раз паспорт коллективного иммунитета к COVID-19 стал считаться недействительным.

Установленные абзацами восьмым-десятым настоящего пункта сроки действуют в пределах срока действия введенного настоящим постановлением режима повышенной готовности функционирования органов управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Хакасия и автоматически прекращаются при отмене введенного настоящим постановлением ограничения, в связи с которым был оформлен соответствующий паспорт коллективного иммунитета к COVID-19.";

4) в приложении 4:

форму паспорта коллективного иммунитета к COVID-19 в организации, осуществляющей торговлю непродовольственными товарами, дополнить абзацем следующего содержания:

"Паспорт коллективного иммунитета к COVID-19, заполненный по форме и подписанный руководителем юридического лица либо индивидуальным предпринимателем, с приложением подтверждающих документов о проведении вакцинации подлежит направлению в письменной или электронной форме (сканированные копии паспорта, подтверждающих документов и сопроводительного письма - если в электронной форме; оригиналы паспорта и сопроводительного письма с копиями прилагаемых документов - если в письменной форме) в орган местного самоуправления муниципального образования Республики Хакасия, на территории которого такие юридические лица, индивидуальные предприниматели реализуют товары, работы, услуги, а также в Министерство экономического развития Республики Хакасия способом, позволяющим подтвердить факт их направления и получения адресатом.";

форму паспорта коллективного иммунитета к COVID-19 в организации, осуществляющей выполнение работ, оказание услуг, дополнить абзацем следующего содержания:

"Паспорт коллективного иммунитета к COVID-19, заполненный по форме и подписанный руководителем юридического лица либо индивидуальным предпринимателем, с приложением подтверждающих документов о проведении вакцинации подлежит направлению в письменной или электронной форме (сканированные копии паспорта, подтверждающих документов и сопроводительного письма - если в электронной форме; оригиналы паспорта и сопроводительного письма с копиями прилагаемых документов - если в письменной форме) в орган местного самоуправления муниципального образования Республики Хакасия, на территории которого такие юридические лица, индивидуальные предприниматели реализуют товары, работы, услуги, а также в Министерство экономического развития Республики Хакасия способом, позволяющим подтвердить факт их направления и получения адресатом.".

Исполняющий обязанности Главы Республики Хакасия - Председателя Правительства Республики Хакасия И.Войнова







