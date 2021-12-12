Хакеры взломали Twitter премьер-министра Индии

Личный аккаунт премьер-министра Индии Нарендры Моди в Twitter был взломан рано утром 12 декабря. На личной странице политика злоумышленники опубликовали сообщение, рекламирующее криптовалюту: "Индия официально приняла биткоин в качестве законного платежного средства. Правительство официально купило 500 биткоинов и раздает их всем жителям страны".

Согласно источникам издания India Today, сейчас специалисты министерства электроники и информационных технологий Индии устанавливают, кто взломал аккаунт премьера. Для этого используются новейшие технологии.

В Twitter у Моди - более 74 миллионов подписчиков. В сентябре 2020 года хакеры по такой же схеме, взломав аккаунт премьера, разместили в нем серию фейковых твитов о необходимости "сделать щедрые пожертвования в Национальный фонд помощи премьер-министру США для борьбы с COVID-19 и купить биткоины". Позже твиты были удалены.