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Рубрика: В мире

Хакеры взломали Twitter премьер-министра Индии

Текст: Максим Макарычев
Фото: AP Photo/Manish Swarup Фото: AP Photo/Manish Swarup
Фото: AP Photo/Manish Swarup

Личный аккаунт премьер-министра Индии Нарендры Моди в Twitter был взломан рано утром 12 декабря. На личной странице политика злоумышленники опубликовали сообщение, рекламирующее криптовалюту: "Индия официально приняла биткоин в качестве законного платежного средства. Правительство официально купило 500 биткоинов и раздает их всем жителям страны".

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Согласно источникам издания India Today, сейчас специалисты министерства электроники и информационных технологий Индии устанавливают, кто взломал аккаунт премьера. Для этого используются новейшие технологии.

В Twitter у Моди - более 74 миллионов подписчиков. В сентябре 2020 года хакеры по такой же схеме, взломав аккаунт премьера, разместили в нем серию фейковых твитов о необходимости "сделать щедрые пожертвования в Национальный фонд помощи премьер-министру США для борьбы с COVID-19 и купить биткоины". Позже твиты были удалены.

В мире Юго-Восточная Азия Индия Хакерские атаки

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